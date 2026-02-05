El exponente Eladio Carrión, una de las voces más influyentes del trap latino y ganador del Latin GRAMMY, sorprendió esta mañana a su público con el lanzamiento de “Buenos Días”, un sencillo introspectivo que presenta una narrativa distinta a lo que habitualmente deja sentir en su música.

“Con esta propuesta personal y honesta, Eladio comienza el año dejando a un lado las barras agresivas para abrir espacio a la reflexión, la resiliencia y la paz mental”, se informó.

Lanzado este jueves, “Buenos Días” fue concebido “como un mensaje de agradecimiento para acompañar a su público desde las primeras horas del día, invitándolos a vivir desde la gratitud”.

Sobre una producción envolvente y minimalista, el tema presenta a un Eladio más humano y consciente, que reconoce que la vida no siempre es perfecta y que los procesos pueden ser difíciles, pero que la verdadera victoria reside en la gratitud de poder vivirla, sentirla y disfrutarla.

“La canción funciona como un recordatorio poderoso: seguir adelante, incluso en medio de la incertidumbre, también es una forma de triunfo”.

El lanzamiento estuvo acompañado por un gesto íntimo y directo hacia su audiencia. A través de su WhatsApp Broadcast, Eladio envió un mensaje de voz agradeciendo a sus fans por el apoyo constante y compartiendo un mensaje positivo para comenzar el día, regalándoles esta canción como una forma de conexión genuina.

Ese mismo mensaje fue replicado en estaciones de radio en Puerto Rico, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

Además, el video musical tendría su estreno exclusivo en el programa “Despierta América” de Univision.

Nuevo sencillo de Eladio Carrión, titulado "Buenos Días" ( Suministrada )

El sencillo fue producido por RobXJenne, Sammy Haig, Tatchy, LisaPac, Seniah y Cubeatz. El lanzamiento viene acompañado de un video musical dirigido por Dave y Tom Morales, filmado en la República Dominicana.

A lo largo de la secuencia, Eladio invita al espectador a acompañarlo durante un día de pausa y reconexión junto a su familia y amigos, rodeado de naturaleza y momentos cotidianos.

La narrativa visual refuerza el mensaje central de la canción: encontrar equilibrio, gratitud y esperanza en lo simple, en lo real y en lo humano.

Con “Buenos Días”, Eladio Carrión no solo inaugura el 2026, sino que abre un nuevo capítulo creativo donde la introspección, la conciencia emocional y la evolución personal toman protagonismo, reafirmando su capacidad de reinventarse sin perder autenticidad.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales.