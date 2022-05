Luego de casi una década de ausencia, solo bastaron los acordes de la primera canción y su característica sonrisa pícara para que Alejandro Sanz volviera a echarse al bolsillo a su fanaticada puertorriqueña, la misma que lo esperó pacientemente.

“Esa manos boricuas”, dijo Sanz mientras entonaba “Hoy que no estás”, el primero de más de una veintena de temas con los que deleitó al público en una velada llena de música, amor y nostalgia.

El artista logró llenar la versión reducida del Coliseo de Puerto Rico con un grupo de fieles fanáticos que lo acompañaron a cantar casi todo el repertorio de la noche.

Con frases como “Puerto Rico te quiero” y “Arriba, Puerto Rico” lograba revolucionar el recinto.

Entre sus éxitos, Sanz interpretó “Mi marciana”, “Looking for Paradise”, “Cuando nadie me ve”, “Mi persona favorita”, “Back in the City”, “Deja que te bese”, “Lo que fui es lo que soy”, “Labana”, “No es lo mismo” y “Quisiera ser”.

El artista incluyó varios “medleys” en los que agrupó canciones importantes en su trayectoria como “El alma al aire”, “Regálame la silla”, “Hoy llueve”, “Amiga mía”, “He sido tan feliz” y “Hay un universo”.

También añadió el tema “Contigo”, popularizado por su compatriota Joaquín Sabina.

Uno de los momentos más importantes de la velada fue cuando apareció Kany García, a quien Sanz describió como “una cantautora boricua de la que ustedes deben sentirse orgullosos”.

Hace tan solo tres días la artista puertorriqueña y Sanz estrenaron el tema “Muero”, una balada que interpretaron ante una audiencia que disfrutó al ver a dos de sus estrellas favoritas juntas sobre el escenario.

Sanz se despidió del público al son de “Corazón partío”, pero regresó para poner punto final a la presentación con temas que le hicieron disfrutar la fama a principios su carrera en el ámbito internacional, como “Viviendo deprisa”, “Lo ves”, “Y si fuera ella” y “Este último momento”.

El intérprete se entregó en el escenario en el que, además de cantar, demostró su dominio de instrumentos como la guitarra y el piano. Además, bromeó con los asistentes a la vez que los enamoró con su música, creando una mezcla perfecta para una noche especial.

El concierto forma parte de la serie de eventos denominado “La Gira”, que se vio interrumpida en marzo de 2020 por la pandemia del COVID-19. Hace unas semanas, el cantautor español retomo su ruta por América y, en verano, regresará a su patria para seguir llevando su música.