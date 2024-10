“Le di la vuelta a mi mundo, pa’ que pareciera a ti, pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana, yo siempre seré Madrid”.

Con ese estribillo, Alejandro Sanz marca su regreso a la música con “Palmeras en el jardín”, el primer sencillo de lo que será su próximo disco bajo el sello de Sony Music.

El cantautor, reconocido recientemente con el Premio Billboard a la Trayectoria Musical, habló en entrevista virtual con Primera Hora sobre su reciente lanzamiento, qué más allá de llevar su sensibilidad poética e inconfundible voz, manifiesta un ejercicio con el que lleva algunos de sus relatos íntimos a un número musical poderoso, lo que llevará a sus fans a relacionarse, y quizás generar conversaciones, con esta experiencia.

“Las canciones tienen esa magia que no importa quién la cante o quién la escuche, siempre hay una conexión porque todos pasamos por momentos de desengaño, desamor, nos hemos enamorado, nos hemos vuelto a enamorar... Esas cosas son comunes a todos nosotros”, expresó el madrileño. “Es mucho más evidente, por mencionar los lugares, pero tú puedes cambiar las palmeras y ponerles el árbol que te guste a ti, pero en el fondo son vivencias” agregó.

Alejandro Sanz surge nuevamente con su nuevo tema, dedicado a resaltar el dolor de un amor imposible. ( Suministrada )

El artista admitió a este medio que en algún punto se planteó, “si estaba siendo demasiado vulnerable, si me estaba mostrando demasiado”, pero reconoció que eso forma parte de su labor como compositor: sacarle ruedo a la cotidianidad.

A la pregunta de si el suceso se trataba de su relación con la artista plástica cubana Rachel Valdés, con quien culminó una relación sentimental de casi cuatro años en junio del año pasado, esto fue lo que respondió:

“¡Qué casualidad! ¿No? Es una historia basada en algo que me pasó a mí, pero no me gusta tampoco concentrarlo mucho, ni personalizarlo mucho, primero porque hay otra persona y hay que respetar sus intereses”, manifestó quien fuera captado recientemente junto a Candela Márquez, actriz española de 36 años, en un partido de Inter Miami. “Es importante que cada uno haga suya sus canciones”, resaltó.

Tras 33 años de éxitos en la música, sigue dispuesto a llevar su sensibilidad fusionando diversos géneros musicales y explorar con talentos emergentes en su desarrollo.

“La música hay que tratarla siempre así, que todo tiene cabida dentro de una canción si realmente lo haces con respeto y conocimiento”, resaltó la voz detrás de temas como “Corazón partío” y “Amiga mía”.

El español también resaltó este nuevo número se realizó en un junte de figuras nóveles que se han destacado en la escena musical, que van desde Spreadlof, a quién describió como “un chico de un barrio de Madrid que hace rap, pero le encanta leer los clásicos como Lope de Vega”; Elena Rose, quien resaltó por su “sensibilidad especial componiendo y cantando”; Casta, cuyo su trabajo se extiende a figuras como Manuel Turizo y Karol G; y el también productor y compositor Richi López.

“Son mucha gente con la que de verdad me ha gustado colaborar y he disfrutado mucho el proceso. Es muy divertido”, expuso.

Sanz adelantó que este futuro lanzamiento, que aún no lleva nombre, está pautado para salir en primavera de 2025 y que vendrá también acompañado con una gira mundial y una serie documental para la gigante de “streaming” estadounidense Netflix, en el que “contará todo el proceso, todos los obstáculos y todo el trabajo que hay detrás de éste”.

“Cuando tú entregas este proyecto así, todo bien empaquetadito, con su video y todo, parece que detrás no hay nada, hay muchísimo trabajo, con un equipo de gente maravillosa que ha hecho un esfuerzo desde el primer momento”, aseguró el español, quien también lanzará un video musical dirigido por el boricua René Pérez, mejor conocido como Residente.