El cantante cristiano Alex D’Castro celebrará por todo lo alto sus 35 años de trayectoria artística y lo hará por lo alto con presentaciones sinfónicas el viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Me siento agradecido, respaldado y querido. Es la primera vez que me presento en concierto sinfónico. Lo vamos hacer en el Centro de Bellas Artes, porque es el lugar idóneo para hacer esta música. Voy a tener una banda grande de músicos dirigidos por Cucco Peña, será una experiencia única”, adelantó el salsero antes de revelar parte del repetorio que interpretará en su encuentro con sus seguiudores.

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“Solo”, “Si no fuera por ti”, “A veces”, “Enhorabuena”, “Sueño despierto”, “Un tenor para el cielo” y “Te fuiste” forman parte de la alineación prevista. “Voy cantar esos temas y otros éxitos que grabé como solista y con la orquesta de Gilberto Santa Rosa. Mucha salsa romántica que he interpretado siempre para llevar mensajes de vida. Además tendré invitados y varias sorpresas”, reveló.

En entrevista con Primera Hora, Alex D’Castro contó cómo surgió la idea del concepto sinfónico: “Quique López, quien fue mi compañero en la Universidad de Puerto Rico, se me acercó para decir que debía preparar un concierto con todos mis éxitos. Me agradó la idea y le dije que sí, pero que tenía que ser algo fino, sinfónico, en Bellas Artes. Él se embolló y ha sido un éxito, porque el concierto es en octubre y ya se abrió una segunda función”.

Al entrar en temas religiosos, el reconocido “Tenor del Cielo” recordó cómo surgió el llamado del Señor.

“Caí en una depresión bien grande y me quedé sin voz. Dios me quitó la depression; me sentí tan bien y feliz que me convertí al Señor. Me enamoré de Él. Después, por su gracia, me devolvó la voz. Ahora utilizó las canciones para evangelizar”, abundó.

Alex D’Castro tiene 31 años en el Evangelio y 27 pastoreando la Iglesia Nuevos Tiempos en las Parcelas Hill Brothers de Río Piedras.

“El trabajo de pastor no es tan fácil, porque te tienes que identificar con las ovejas que necesitan un guía, una dirección. En Hill Brothers me siento bendecido y feliz. Es una experiencia maravillosa”, se regocijó.