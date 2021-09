Declamar poesía era una de las experiencias que más le fascinaba a Rafael Alexis Quiles Hernández mientras crecía. Pero con el paso del tiempo, las oportunidades de la vida lo fueron llevando a convertirse en uno de los pioneros del género urbano hasta darse a conocer como el productor Álex Gárgolas.

“Honestamente, siempre me gustaba en la escuela la poesía, ganaba mis premios en oratoria, en declamación, en narrativa de cuentos y todas esas cosas. Estuve desde chiquito con el amor a la música, pero jamás ni nunca me iba a imaginar que yo iba a ser un productor ejecutivo, porque obviamente, cuando explotó el underground en Puerto Rico fui de los primeros”.

PUBLICIDAD

Si bien su primer álbum de estudio fue Gargolas: El comando ataca (1998), lo cierto es que comenzó colaboraciones en producciones musicales previas. Exponentes reconocidos como Nicky Jam, Daddy Yankee, Héctor y Tito y Alberto Stylee fueron algunos de los que interpretaron bajo su toque musical en sus tiempos iniciales. “Lo que empezó como un hobby se convirtió en algo bien grande”, reflexionó al recordar sus orígenes. Mi primer álbum underground se llamó Los más buscados. Ese fue mi primer CD que hice bajo el sello BM Records”.

Al álbum de 1998, le siguieron los volúmenes del 2 al 5 de la serie Gárgolas, para luego comenzar una pausa de 14 años que culminó con el lanzamiento de su reciente producción discográfica, Gárgolas Forever.

“Mi último álbum fue para el 2007, que fue Gargolas: The Next Generation. Luego de ahí surge el cierre de la mayoría de las casas disqueras”, recordó. “Estuve dos años por ahí sin hacer nada, tranquilo, hasta que para ese tiempo me surge la oportunidad de firmar a este muchacho por siete años como manager, que se convirtió en Farruko. Viajamos casi todo el mundo”, dijo con orgullo sobre el exitoso intérprete urbano.

El sello disquero Rimas Music mostró interés en contar con su talento para la nueva cepa de exponentes urbanos.

“Llevo cuatro años haciendo diferentes singles que se han colocado platino y multiplatino, oro, gracias a Dios”, resaltó el productor, que ha trabajado temas para Lyanno, Eladio Carrión y Rauw Alejandro, entre otros. “Llegó un momento en que el sello disquero me dice ‘tienes que sacar tu álbum ya’”.

PUBLICIDAD

La crisis mundial por el COVID-19 retrasó los planes y trajo cierta complejidad a la dinámica de laborar en cada tema que compone el nuevo álbum, por lo que su lanzamiento lo celebra en grande.

“Aguantamos cuatro, cinco meses de no hacer nada porque no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Los artistas no se atrevían ir a grabar. Los estudios estaban cerrados. Nada estaba básicamente funcionando. Esperamos a que pasaran un poco las restricciones y arranco yo a alquilar Airbnb, bien cuidadosamente, para los artistas ir grabando”.

Un legado para siempre

El esfuerzo trajo como resultado el álbum de 18 canciones que lanzó en agosto de este año, con colaboraciones de Álex Rose, Brray, Darell, De La Ghetto Eladio Carrión, Farruko, Lyanno, Rauw Alejandro, Mora, Big Soto, Joyce Santana, Juanka, Luar La L y Carlos Arroyo, entre tantos otros, además de una introducción con la voz del locutor El Coyote.

“Ya yo tenía una idea del concepto de lo que quería hacer. No quería hacer el reguetón que se hace normalmente. Quería hacer un álbum que se perpetúe por muchos años. Por eso le puse Forever”, dijo el productor con una trayectoria de más de tres décadas. “Tenemos mucha influencia world beat. Es un álbum que puede escuchar todo tipo de público y dices ‘pero es que esto no es reguetón’. Me fui bien world wide en cada tema”.

Dentro del interés por integrar exponentes de la vieja y la nueva escuela del género urbano, Álex Gárgolas compartió su criterio al hacer el escogido de intérpretes.

PUBLICIDAD

“Me interesaba que sean versátiles, y quería que estuvieran a tono con el concepto del álbum, con el deseo de que te transporte a diferentes ciudades cuando escuchas cada tema”.

Uno de los cortes promocionales es Por la ciudad, con la voz de Arcángel.

“Es una fusión de lo retro con lo nuevo, y Arcángel es un tipo muy versátil. En base a ese tema fue que monté el álbum. Me dejé llevar por una línea y un concepto bien raro que al día de hoy mi álbum no se puede clasificar que es reguetón, ni si es pop. Por eso digo que es world wide, world beat”, explicó complacido.

“Sabía que iba a gustar, pero no a tal grado como ha pasado. Para mí ha sido una sorpresa, al igual que la de Lyanno (Amor tóxico) y la de Eladio Carrión (Promesa)”, añadió el productor, quien confesó con humor que si bien el reguetón tienen un lugar muy especial en su vida, es un ritmo que en la actualidad no escucha con frecuencia.

“En mi hogar escucho de todo menos reguetón”, confesó. “Escucho música brasileña, lounge. Los domingos, aunque no lo creas, en mi casa se pone Radio Oro (92.5 FM) porque es como una costumbre. Desde chiquito mis abuelos me criaron escuchando música de tríos, pues la escucho los domingos como parte de la costumbre”.