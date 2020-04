El reconocido y galardonado DJ a nivel mundial Alex Sensation lanza su nueva propuesta musical La calle.

En el tema, Alex Sensation logra reunir a pioneros del reguetón Arcángel y De La Ghetto, junto a referentes de la nueva ola del género urbano como Jhay Cortez, Myke Towers y Darell.

El sencillo producido por Jhon Paul “El Increíble”, se lanza bajo el sello In-Tu Línea/UMLE, y está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.

La calle llega para romper esquemas en la escena musical. Cada cantante aporta su propio estilo logrando una extraordinaria combinación que sobresale en el video musical.

El tema se caracteriza por tener ritmos modernos y letra que invita a todos a disfrutar al ritmo de “Si yo así te gusté, por qué me quieres cambiar, hablando claro bebé, si te gusta bien y si no, también, no voy a dejar la calle, no voy cambiar bebé, ni por ti ni por nadie”.

El videoclip estuvo bajo la dirección de UNENANO para Wildhouse Pictures. El concepto refleja imágenes de los artistas cantando y bebiendo en el ambiente nocturno de la calle en una gran ciudad, además del juego de coreografías. En el audiovisual los artistas le dicen a su pareja que no van a dejar la calle por ningún motivo, ya que así los conocieron y aceptaron de esa forma.

Alex Sensation ha colaborado con artistas como Bad Bunny, Nicky Jam, Ozuna, Shaggy, Yandel, Anitta y Luis Fonsi, entre otros reconocidos artistas de la escena musical.

En el 2018 Que va con la colaboración de Ozuna, alcanzó la posición #1 en la lista de Billboard Latin Recurrent Airplay.

Su anterior sencillo Dame un chance, en colaboración con Silvestre Dangond, fue lanzado el pasado 21 de febrero, y es una mezcla de vallenato con sonidos urbanos que ha sido bien recibido por su fanaticada.