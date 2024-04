Dejar una huella artística con la narrativa de sus historias es uno de los resultados que más disfruta el reconocido cantautor español Álex Ubago. En poco más de dos décadas de trayectoria, en cada encuentro con el público atesora ser testigo de cómo abrazan sus temas y la conexión que surge al recitar sus composiciones.

“Si algo me considero es una persona muy afortunada por todo lo que he podido vivir en estos 22 años de carrera, todas las personas que he podido conocer, todos los lugares a los que ha podido llegar mi música”, reflexionó pensativo mientras conversaba por teléfono con Primera Hora desde su hogar en San Sebastián, en España.

“He tenido mucha suerte de que todo lo que he podido vivir ha superado con creces mis expectativas de lo que yo soñaba cuando era un niño o un adolescente. He aprendido a valorar mucho más cada minuto que pasa en el escenario, que tengo la oportunidad de dedicar a la música, de componer canciones y, sobre todo, a valorar la posibilidad de conectar con tantas personas a través de mis sentimientos, de mis emociones transcritas o expresadas a través de canciones”, agregó el intérprete, quien realizará su concierto como parte de su gira “Alex Ubago 20 años” el próximo 21 de abril en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

En el repaso de su profesión musical resulta inevitable comparar el esfuerzo de los primeros años, a principios de la década del 2000, cuando establecer una carrera sólida implicaba un esfuerzo mucho mayor.

“Yo creo que en todas las veces que uno tiene un sueño siempre hay sacrificios, pero sin duda es mucho más lo que recibes a cambio, las satisfacciones que he recibido a cambio, y animo a cualquier persona, se dedique a lo que se dedique, sea la música o cualquier otra profesión, actividad en la vida, a que persiga sus sueños porque más allá de hacia dónde llegues, el hacer algo que te gusta y que te llena, siempre compensa”, exhortó el artista, quien reveló que la faceta que más disfruta es la de componer.

En la actualidad, la vida con su núcleo familiar tiene un peso mayor al organizar su agenda de trabajo. “Hoy día me preocupa más la conciliación entre lo personal y lo profesional, dedicar tiempo a mi vida, a mi familia, a mis hijos (Pablo y Manuela). Es más, te diría que mi prioridad número uno… obviamente, hay que trabajar, uno tiene que generar para poder vivir, pero mi prioridad número uno es mi familia y dedicar tiempo a mis hijos, que crecen muy rápido y no quiero perderme nada de esa experiencia de ser padre y disfrutar de su niñez”.

En ese lado paternal, el ganador de un Grammy Latino resaltó con orgullo el interés por las artes de sus retoños.

“A los dos les gusta mucho pintar, todo lo que son las artes plásticas. Les gusta escribir historias, les gusta la música. Mi hijo mayor toca la guitarra. Mi hija ahora también está empezando sus primeros acordes. A Manuela le gusta mucho cantar, hemos escrito, incluso, juntos ya alguna canción. Le llama la atención la idea de hacer canciones, crear. También le gusta la interpretación, todo lo que es teatro musical, toda esa parte”, detalló con entusiasmo. “A mi hijo también le gustan otras cosas. Le gustan los deportes, tiene como muchas aficiones, y quién sabe dónde tirarán, pero sí, tienen ahí un alma bastante artística”.

“Si es por los dos” es el sencillo que estrenó a principios de marzo. “Creo que es una canción muy Álex Ubago, una canción que tiene un poco de esa pasión y esa fuerza de canciones como ‘Sin miedo a nada’, como ‘Estar contigo’, ‘Sigo aquí’, que son canciones que conectaban mucho con el público, y es el tercer adelanto de lo que va a ser mi próximo disco que lanzo para finales de este año”, dijo, y anunció que una vez termine su gira actual, “voy a entrar de pleno en el proyecto del nuevo disco, va a ser un año de sacar bastantes canciones nuevas”.

Promete una noche inolvidable

Tener un próximo encuentro con la fanaticada boricua y deleitar con sus éxitos lo llena de entusiasmo.

“Va a ser una noche muy bonita y muy especial”, afirmó la voz de temas como “Me arrepiento” y “Ella vive en mí” sobre lo que será su espectáculo en el CBA de Santurce.

“Hace unos cuantos años que no estamos por Puerto Rico. Feliz de que este ‘tour’, que además es un ‘tour’ muy especial con el que estoy celebrando 20 años en la música, pase por San Juan y poder reencontrarme con mis seguidores y seguidoras de allá y celebrar esos 20 años de música, repasar las canciones más importantes de mi carrera, de mi repertorio. Estoy muy contento, la verdad, muy emocionado”, enfatizó la voz del clásico “Aunque no te pueda ver”, que compuso inspirado en su esposa (María Alcorta) cuando todavía eran novios.

Los boletos para el concierto están disponibles en Ticketera.