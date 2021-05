La intención es invitar a un desafío en el baile.

El dúo urbano compuesto por los veteranos reguetoneros Alexis y Fido están de regreso al ruedo musical con el tema Te reto, que cuenta con la colaboración del colega del género Yandel.

“Me acordé de este juego que se llama ‘Simón dice’. Quise traer lo mismo con el baile de Te reto, a que muevas el esqueleto, a que te pongas a perrear, pero lo quisimos llevar en nuestras propias palabras, en ese mismo concepto”, expresó Fido mediante videollamada desde Orlando, Florida.

Para evocar los orígenes del género, apostaron a la química con Yandel, a quien además de una relación laboral, los une una amistad.

“Crecimos juntos. A Yandel le encantó el tema”, añadió. “Es una canción que lleva ese perreo que nosotros llamamos perreo puro, que nos identifica con el movimiento de reguetón en Puerto Rico, lo que le encanta a la gente”, afirmó complacido. “Es lo que hacía falta en la calle, lo que hacía falta en el movimiento y pusimos esa chispa con el tema”.

Alexis repasó la conexión que existe con la voz de temas como Meditar y Encantadora, y con el que trabajaron en el tema Energía.

“Somos casi familia. Nos conocemos desde los 12, 13 de años. Hemos visto la evolución de cada ser humano individualmente, desde niños a convertirnos en padres de familia”, compartió el intérprete. “Siempre que nos juntamos ya sea con Yandel, con Wisin, siempre pasamos bonitos momentos porque recordamos historias de nuestro pasado. Inclusive uniéndonos en los reencuentros siempre hay historias que pasan para contar más adelante”, añadió el intérprete urbano, quien adelantó que trabajan en la versión remix del tema.

El vídeo musical se filmó en Miami, Florida. Fido compartió que presenta elementos característicos de la personalidad artística del dúo, responsable de éxitos como Donde estés llegaré, Reggaeton Ton y Calibre.

“Quisimos llevar el mismo concepto del EP, que se va a llamar Barrio canino, para que la gente viera el barrio, los pitbulls, los perros, que nos identifican a Alexis y a mí, los carros. Lleva ese color que lleva el tema”.

Alexis conversó sobre la decisión de presentar un álbum en un formato con una cantidad menor de temas.

“A veces hacemos (discos) de 10, 12, 15 temas que se pierden la mayoría”, afirmó pensativo, y compartió que esta producción discográfica de los “Reyes del perreo” se dividirá en dos partes. “La gente puede disfrutar de lo que es un estilo, una esencia, un concepto de disco como tal, que si lo hicieran con todos los temas completos”, expuso, y reveló que se contempla que la primera parte salga al mercado a finales de este mes o a principios del otro. “Ya está entregado, ya está todo listo”.

Indignados por la violencia machista

El aumento de casos de violencia de género reportados en lo que va de año es un asunto que lleva al dúo a expresar su preocupación.

“Esto pasa en todas para del mundo, pero estoy muy indignado en cómo nuestros compatriotas resuelven este tipo de situaciones”, dijo Alexis, quien a principios de mayo compartió un post en sus redes sociales sobre la frustración por el desenlace fatal de casos como el de Keishla Rodríguez y Andrea Ruiz, entre otros.

“Tengo un niño y una niña, entonces tengo que tener la cabeza para orientar al varón, y una cabeza diferente para orientar a la niña”, comentó pensativo el padre de Daylan, de 21 años, y Evenly Joy, de 3. “Siempre se le enseña, que es lo que le digo a todos los que me escuchan, que uno tiene que ser feliz con uno mismo. Uno no puede depender de otra persona para ser feliz”, sostuvo enfático Raúl Alexis Ortiz, quien afirmó sentirse orgulloso de la madurez emocional de su hijo y de ser consciente de que “respeta a las mujeres”.

“Hay personas que dependen de otra persona para ser feliz y ahí está el problema, porque cuando esa persona ya no quiere estar contigo, cae en un odio y en una no aceptación, que es lo que lo lleva a cometer cualquier locura que no debería tomar”, lamentó. “Creo que como padres debemos orientar a los niños que van creciendo”, resaltó con énfasis en cuanto al rol de educar.

“En las actividades que hemos tenido y todos los shows, siempre sacamos unos minutos para poner al público claro de lo que está pasando, no nada más en Puerto Rico, sino en el mundo entero, y hacerles saber a los hombres que tenemos que cambiar ya ese pensamiento, tenemos que ser nosotros los que pongan en la mesa esa evolución”. De su parte, Fido apuesta a la enseñanza de valores para que no exista un pensamiento dirigido a maltratar.

“Digo que se debe trabajar más en la salud mental y que la gente no tome como opción levantarle la mano a una mujer, igual que como tú nunca tomas como opción levantarle la mano a tu padre o a tu madre”, sostuvo enfático Joel Martínez, padre de dos niñas de 12 y 5 años.

Por otro lado, Alexis reveló que la situación de la pandemia por el COVID-19 retrasó los planes para que su esposa, la venezolana Evelyn Montilla, quien está radicada en Colombia, pueda venir a la Isla a vivir permanentemente con él.

“Somos dos personas que se dejan llevar a como Dios nos mueva, como la energía esté fluyendo, y la energía parece que ha fluido para no estar en Puerto Rico porque mira que han pasado un montón de cosas para que no salga”, repasó sobre la situación con su pareja, con quien contrajo matrimonio en 2016. “Cuando ya tenemos al abogado en Colombia que nos iba a hacer toda la gestión, fue que vino la pandemia. Definitivamente, vamos a esperar a que Dios quiera para movernos. Es increíble. Si Dios lo permite yo creo que ya para Navidades por ahí las pueda tener en Puerto Rico, aunque tenemos un montón de planes”, compartió el artista, quien reveló que viaja continuamente a Medellín para compartir con su pareja y su hija.