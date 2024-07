Hace unos 20 años, Alexis y Fido comenzaron a experimentar el sabor del éxito cuando apenas eran dos jovencitos de Cayey cuya pasión por la música abrió paso a desarrollarse y lanzar su álbum debut “The Pitbulls”.

Para aquel entonces, lo que definían como éxito no lo disfrutaron como les hubiese gustado, pues siempre tenían su mirada puesta en seguir alcanzando lo próximo, a la velocidad que solían correr las lides musicales y sin querer decepcionar al público.

Sin embargo, al presente, con una sólida carrera musical y una gran discografía, experimentan la redefinición del éxito, que se distancia de aquellos tiempos cuando aprendieron del negocio “a puro cantazo” y llegaron a tomar ciertas decisiones por ignorancia.

“Para mí, el éxito es la tranquilidad. Ahora mismo la tranquilidad que siento es demasiado de grande. Ya no tengo presión de que me va a pasar esto o de que se nos va a caer la carrera, porque ya estamos sólidos. Lo que toca es no dejarnos caer y continuar gozando de una madurez musical que nos permite sacar un buen producto”, indicó Alexis.

La energía y el entusiasmo los envuelve, al conversar acerca del lanzamiento de su nuevo sencillo “Aquella noche”, que los llevó de vuelta al estudio de grabación luego de más de un año y medio, tras haberse liberado del contrato con una casa disquera, y ahora ser representados por su propia disquera Wild Dogz, Inc.

El dúo asegura que se ha adaptado a los tiempos y a los cambios, sin perder la esencia de su distintivo perreo y reguetón, lo que ha sido parte del gran reto en el género urbano, además de mantener las líricas lo más comerciales posible, sin palabras soeces.

“El público nos pedía un tema que fuese estilo de perreo, del que nosotros hacemos. Así que este tema recoge nuestra esencia y lo que nos representa”, explicó Fido al resaltar que el ritmo de sus temas siempre pone al público bailar.

Rumbo al Choliseo

Como parte de las celebraciones que les ha traído el 2024, el recién estreno de “Aquella noche” sirve para calentar los motores para lo que será una noche soñada para este dueto. Aunque han acompañado a otros colegas en el escenario, llegó su momento esperado de presentarse con un gran concierto el próximo 5 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, bajo la producción de Paco López, con el que aseguran que “botarán la casa por la ventana”.

“Queremos hacer este concierto en el Choli desde hace tiempo porque ese es nuestro fuerte: montar espectáculos. Así que venimos con un concepto creativo. Ya después que hagamos el Choli pues llevaremos el espectáculo a todas las partes del mundo para que lo puedan disfrutar también nuestros fanáticos”, mencionaron mientras exhortaron a sus fanáticos vestir cómodos para la ocasión, para que puedan bailar sin preocupación.

La noche servirá además para cantar sus éxitos musicales que han puesto a bailar a diferentes generaciones, que van desde “Rompe la cintura”, “El tiburón”, “¡Eso… eh!” y “Mala conducta”, hasta “Gatúbela”, “Camuflaje” y “Ojos que no ven”, como parte del espectáculo que tendrá una duración de poco más de dos horas.