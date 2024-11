Con el fin de seguir llevando el humor y los cuentos pueblerinos del boricua a través de la música, Algareplena les inyecta su esencia a los aguinaldos navideños con el lanzamiento de “La tapita”, un tema que promete encender las parrandas y los fiestones de la época.

El líder de la agrupación, Jonuel García, aseguró en entrevista con Primera Hora que este sencillo se trata de un “update” que le dieron a un número que interpretaba el grupo en las primeras fiestas en las que se dieron a conocer, fusionando los elementos tradicionales de la plena, la picardía de los chistes de “una vieja y un viejito”, el ritmo de un merengue que llevará a muchos a mover el esqueleto, y el “flow” urbano que tanto los distingue.

“Nosotros quisimos darle un arreglo más contemporáneo a lo que era más bien un aguinaldo, llevándolo a la forma que estamos produciendo de la mano de Ángelo Torres, así que esta es una historia picosa, jugosa, que lleva doble sentido, y lleva la identidad ‘full’ de Algareplena”, expresó García, quien fundó el conjunto hace 18 años, y hoy día cuenta con 16 integrantes.

El músico Kenet Cruz, por su parte, indicó que “La tapita” representa una probadita de lo que será un futuro álbum, del que adelantaron llevará la esencia de Algareplena a nuevos horizontes, explorando el género autóctono con melodías prestadas de la cumbia, el rock n’ roll y la plena uruguaya.

“Estábamos corriendo con la marea, porque estábamos trabajando bajo sencillos para mantenernos en el mapa en lo que vamos haciendo la compilación completa”, sostuvo el también productor, revelando que esa producción podría salir a principios del 2025.

Jayson Rodríguez, por su lado, celebra que el proyecto musical se encuentra en crecimiento, especialmente cuando el mismo “empezó sin un norte”.

“Me acuerdo de que estaba en casa de mi abuela, sonó el teléfono y me dijeron que hiciéramos unas camisetas, y yo les dije: ‘dale, pero hay que ponerle un nombre’, porque nosotros hacíamos parrandas desde la ‘high’, a todos los maestros, a todo el mundo, pero gastábamos la ropa de Navidad en esas parrandas, y estaban gaseás cuando nos invitaban a otros eventos, así que les dije que tenía que ser algo ‘algarete’, porque no teníamos dirección, ni estructura”, sostuvo Rodríguez sobre el grupo,

La banda se prepara para seguir llevando su legado a otros espacios dentro y fuera de la Isla, pisando algunos países como Colombia y Uruguay, terreno en que el piquete de Algareplena dejó su huella.

“Somos una familia, me he dedicado a meterle mano a esto, pero este corillo que está aquí, más los que hacen falta, han estado aquí incondicionalmente, en las buenas y las malas. Cuando al final del día se dice que esto es lo que hay que hacer, todo el mundo mete mano. Si es difícil hacer un grupo musical porque no hay mucho apoyo con la plena, más difícil es mantenerse 18 años con los mismos”, aseguró García.