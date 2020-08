El baloncelista Miguel “Alí” Berdiel materializó su sueño musical tras lanzar al mercado su nueva producción discográfica, Black Heart, la cual incluye ocho temas de su autoría que escribió a la par con su desempeño como deportista.

Berdiel reveló que el título de su disco en español, Corazón negro, surgió de un comentario que le hizo un amigo, quien al escuchar sus canciones de despecho le dijo que tenía el corazón negro.

El disco grabado en el género urbano ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en el canal de YouTube de Alí (@alimusictv). Allí hay también tres videoclips que presentó con un sello independiente.

PUBLICIDAD

“Me decidí por el deporte porque vengo de una familia de deportistas, además de las oportunidad que recibí para estudiar con una beca universitaria. La música la llevo en mi corazón, por eso al bajar la temporada de juegos a consecuencia del COVID-19 y tener tiempo disponible, no lo pensé dos veces y ya es una realidad mi primer disco”.

Free Agent, A poca luz, Te vas, Nada, Pienso en ti, Con tó, Malas mañas remix y Psycho son los temas que incluye su propuesta musical.

Berdiel, quien en el pasado grabó con los raperos Divino, Yomo, O’Neill y Miky Woodz, en esta ocasión tuvo como invitado al cantante Juan Vélez.

“Grabamos el tema Te vas, que estamos apoyando con un videoclip promocional. Me siento feliz de contar con su talento y me identifico con él, porque además de ser un excelente cantante es deportista como yo”, aseguró Berdiel.

Vélez, por su parte, se manifestó satisfecho con este junte, pues asegura conocer a Alí desde sus inicios en el deporte en su pueblo natal de Coamo.

“Lo conozco desde hace mucho tiempo y sé de primera mano el potencial que tiene, él es un joven organizado, estructurado y sabe lo que quiere, tiene muchos deseos de superación en la música, pero por su carrera deportiva no había podido atender hasta este momento”, dijo Vélez, quien se sintió cómodo grabando el tema, aunque el reguetón no es su género.

“Me gusta hacer cosas diferentes y aunque el género urbano no es lo que canto es muy divertido, No es la primera vez que lo he hecho, lo que pasa es que ahora este junte ha despertado un boom, por la química positiva que tenemos”,subrayó Vélez, quien agradeció a Dios por el trabajo como cantante en medio de la pandemia del COVID-19.