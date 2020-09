La famosa intéprete estadounidense Alicia Keys anunció esta semana, por sorpresa, la publicación para hoy de su nuevo álbum de estudio, titulado sencillamente ALICIA.

El disco fue uno de los grandes perjudicados por la pandemia de COVID-19, ya que iba a ser lanzado durante el primer semestre de este 2020. Pero, poco a poco Alicia lanzó una serie de sencillos entre los que destacan So Done, junto a Khalid, Underdog, Show Me Love o Time Machine. Pero, fue exactamente hace una semana que vio la luz Love Looks Better, coescrita y coproducida junto a Ryan Tedder, líder de OneRepublic y responsable de otros grandes éxitos mundiales entre los que destacan Bleeding Love de Leona Lewis o Halo de Beyoncé.

ALICIA será el séptimo disco de estudio de Keys en el mercado y llega cuatro años después de Here (2016). Está previsto que la artista lo presente en directo en el verano de 2021 de una gran gira mundial, pospuesta por el covid-19.

Alicia ha ganado durante su carrera 15 Grammy, 17 Premios Billboard y tres American Music Awards.