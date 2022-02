Su plan era lograr un bachillerato en publicidad y continuar estudios en leyes. Pero la música siempre lo llamó, por eso, tras su grado universitario, decidió tomarse un año para intentar sobresalir como intérprete urbano. Si no resultaba, continuaría con su aspiración de iniciar estudios en derecho.

“Mi papá siempre me metió en la cabeza que estudiara”, recordó el puertorriqueño Álvaro Díaz, hijo del juez Jorge Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez. “Ya estaba trabajando en una agencia (de publicidad). Pero me dije ‘voy a dejarlo todo y sigo con la música, ¿qué pierdo con intentarlo?’”, manifestó, y señaló que ha contado con el apoyo de su familia para sus aspiraciones artísticas. “El primer año me fue muy bien, y el otro año, y me quedé haciendo música”, rememora el rapero, que promueve el tema Problemón.

Desde la niñez, sintió interés por el mundo musical. Entre sus varias anécdotas, comparte cuando en su afán, en la adolescencia mintió para entrar a una banda como bajista, aunque no tenía idea de cómo tocar el instrumento.

“Fue en una banda de punk. Yo tenía como 12 o 13 años. Les mentí en la escuela, que tenía un bajo. Se lo pedí a Santa Claus y en enero llegué con el bajo, pero no sabía tocar. Al poco tiempo se dieron cuenta, me dijeron ‘Álvaro, no eres el bajista que necesitamos’, y me quitaron”, dijo entre risas Jorge Álvaro Díaz, su nombre verdadero.

Pero el ámbito musical le sonríe hace un tiempo. Entre sus trabajos, se incluye el álbum de estudio Felicilandia, que lanzó en octubre del año pasado.

“Me caracterizo mucho por hacer música triste”, dijo, pero quiso experimentar con una temática distinta. “Es un álbum que creé en la pandemia. Tan pronto dijeron que esto iba para largo, dije ‘en este tiempo tengo que hacer algo productivo’, y ahí me llegó el concepto de lo que yo quería, que fuera felicidad”, explicó.

“Me gusta jugar con la nostalgia, si puedo hacer algo que te recuerde algún momento, que te traiga algún recuerdo bonito, eso siempre es importante para mí en la música, en la composición. Problemón nació así”.

El sencillo cuenta con la colaboración de Rauw Alejandro, con quien ha trabajado en las producciones discográficas Afrodisíaco y Viceversa.

“Siempre trato de traer álbumes conceptuales”, dijo. “El concepto también del disco (Felicilandia) era usar muchos slangs puertorriqueños. Creo que Problemón es una de esas palabras que he dicho con amigos de otros países y se quedan como que ‘¿problemón?, ¿qué es eso?’”, añadió.

“La historia que hablo es de cuando tienes un amor secreto y que no puedes decirle a nadie, pero no necesariamente es por una infidelidad, puede ser por mil razones”, explicó sobre el tema de reguetón bailable producido por él junto con Nekxum, Jota Rosa, Caleb Calloway y JBD. “El verso de Rauw cuenta una historia, que es más bien un storytelling, que estaba con la muchacha y le dijo que estaba soltera, pero en verdad tenía novio”.

Como parte de sus inicios, Álvaro Díaz recuerda que México fue uno de los destinos que comenzó a mostrarle su apoyo cuando en 2013 lanzó el trap Super Xclusivo, lo que motivó a que el equipo del fallecido productor y promotor del hip hop mexicano, Alex Malverde, lo contactara y le pidiera visitar al país para conocer más su música. La experiencia le abrió las puertas para mantenerse en contacto realizando presentaciones. “La gente me quiere mucho”, destacó el también admirador de Rubén Blades e Ismael Rivera, quien también disfruta de géneros como el rock y el hip hop.

Además de sobresalir en la industria de la música, Álvaro Díaz resalta su interés por motivar a quienes, como él, persiguen el sueño de sobresalir en este campo tan competitivo.

“Quiero representar también esperanza. Quiero ser un artista diferente. Si se me da la oportunidad de lograrlo y estar con los grandes, creo que va a ser un mensaje bonito de que la gente sepa que sí puede ser”.