La voz del cantante Álvaro Torres fue una de tantas que dejó de escucharse en las ondas radiales por largo tiempo. Tampoco se le ve con la frecuencia de años pasados, cuando regularmente se presentaba en alguna sala de espectáculos local. Fue una de las voces silenciadas por el movimiento de la música urbana.

“Los espacios se fueron cerrando porque prácticamente todos los baladistas fuimos sacados de circulación por las nuevas corrientes musicales, pero poco a poco los que no nos fuimos para siempre, estuvimos siempre esperando al acecho el momento del volver, y aunque a mí no se me me dio tan pronto, por fin creo que llega la oportunidad y estoy feliz por eso”, expresó el artista, natural de El Salvador, en entrevista telefónica desde el estado de Georgia, donde fijó residencia hace tres años.

PUBLICIDAD

La más reciente presentación de Torres en Puerto Rico fue en el 2016 y ahora, siete años después, regresa para presentarse con un concierto de éxitos románticos que permanecen vigentes en la memoria colectiva. Canciones como Nada se compara contigo, Buenos amigos y Si estuvieras conmigo, son parte de los himnos cargados de sentimiento que traerá al Centro de Bellas Artes en Santurce el domingo, 6 de agosto, a las 6:00 pm. El concierto “Dos eternos enamorados” tendrá como invitada a la cantante puertorriqueña Lourdes Robles.

El vocalista percibe que toda la “diversión” que han generado estilos musicales como el reguetón, el trap y el rap, comienza a normalizarse, permitiendo que el público vuelva a mirar la amplia gama de letras y géneros. “Son varias corrientes que han entretenido de manera muy contundente a los públicos, pero dentro de toda esa diversión, siempre hay espacio para la meditación, para la declaración y el compromiso de amor, y es obvio que esa música no es buena para ese cometido. Entonces, esta gente que está arribando a la etapa del amor y a la primera adultez, está refugiándose nuevamente o por primera vez en la música romántica”, expuso el intérprete con una trayectoria de 40 años.

El retorno es propicio, porque se han dado las condiciones. Nuevos habitantes del planeta están arribando al enamoramiento y eso nos abre posibilidades en todos lados, porque nuevos enamorados están buscando cómo expresar nuevas emociones a través de la música, y esta es una gran oportunidad” - Álvaro Torres, cantante

Torres espera tener la oportunidad de unirse en alguna canción a Lourdes Robles, pero hasta ahora eso aún no parece estar definido. “Para mí sería muy grato hacer un tema con Lourdes”, comentó.