Ambar se cansó de los “superhombres” y decide liberarse, renunciar a ese hombre que no cuida de su amor y dedicarse solo a pensar en ella y en lo que la hace feliz.

Así dice el nuevo tema que acaba de lanzar la cantautora en el que envía un mensaje a las mujeres de que no hay que llorar por un amor y mucho menos si no la valoró.

“Hay que pensar más en uno, vivir la vida, no girarla alrededor de nadie, cumplir las metas propias y hacer lo que les provoca”, indicó Ámbar al lanzar este nuevo tema donde promueve que las mujeres cuiden de su autoestima, no permitan que nadie las lastime, sean asertivas y dejen de pensar en los hombres como superhéroes.

¨Muchas mujeres soñamos o vivimos pensando que tenemos un superhombre a nuestro lado. Otras viven esperando que ese superhombre llegue mientras el tiempo pasa y se agota. Hoy mi mensaje va dirigido a que tenemos que dejar de esperar por años a lo que idealizamos como nuestra pareja sentimental y dedicarnos el tiempo a cuidarnos a nosotras, crecernos espiritualmente, emocionalmente, profesionalmente y por ende económicamente”, agregó sobre su nuevo tema “Superhombre”.

La carátula del sencillo es una ilustración realizada por del diseñador Anthony Cintrón.

En la carátula del sencillo, una ilustración realizada por del diseñador Anthony Cintrón, se invierte el papel del ¨superhombre¨ a la “supermujer. “Cuántas noches esperando pa que tú llegaras y que luego te durmieras sin decirme nada. Cuántas veces me he mordido los labios de ganas, de decirte que has perdido tu sitio en mi cama. Que ya me liberé, y a ti renuncié y que te dejo ya con lo puesto¨, dice parte de la letra de la canción compuesta por Ambar.

El tema alude a que el amor se cura con amores que es momento de vivir lo que le toca, de no pensar en nadie y hacer lo que le provoca. De no tocar el freno, saltarse hasta la norma y si le apetece un dulce se lo llevará a la boca.

Superhombre contó con la colaboración de Oscar Hernández y Antonio Cortés para el sello discográfico AA Records. Fue producido por Rodolfo Castillo, ganador de varios Grammy Latinos y quien ha sido responsable de muchos de los temas de Ambar.

La canción está disponible en Spotify y en todas las plataformas digitales.