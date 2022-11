Su interés en contar historias va más allá de solo hacerlo a través de composiciones que promueve con su voz y con la música. Crear la trama para un material visual que muestre el mundo que deriva de su imaginación, forma parte de sus aspiraciones por sobresalir en el campo artístico.

La exponente urbana puertorriqueña Amber Yezel no se conforma con solo cantar, y así lo demostró con el sencillo Miau y la creación del personaje animado “La Felina” que presentó en el video, en el que participó como escritora. El proyecto ganó la categoría de mejor vídeo musical (Best Music Video) este verano en los Paris Art And Movie Awards (PAMA) y los Oniros Film Awards (Nueva York), y en septiembre, en Los Ángeles Film Awards. El reconocimiento incluyó a Dayra Ferrera en la labor de dirección.

PUBLICIDAD

“Yo quiero contar las historias de este mundo que he creado, que es el mundo de Miau, a través de mi música, y que la música y lo visual se unan para brindar un mensaje”, manifestó la intérprete natural de San Juan sobre el video que quedó finalista en la misma categoría en los International Music Video Awards (IMVA) en Budapest, Hungría.

“No muchas personas tienen la habilidad de poder llevar a cabo algo que ellos tienen en la mente, así que para mí es una bendición, es un honor. Y ya con lo que yo he logrado me siento sumamente completa, sumamente feliz, y sí, aspiro a mucho más, pero ya de por sí hasta ahora siento que ha sido un honor”, añadió Amber Yezel Peña Estrada, quien también promueve el sencillo y video musical de Serpiente.

Al analizar los méritos del visual de Miau, la vocalista apuesta a la narrativa que presenta. “Yo creo que los capturó la historia. Hay muchos videos musicales hoy en día que se basan más bien en conceptos. Miau, a diferencia, tiene una historia completa de principio a fin. Creo que también puede ser considerado como un cortometraje, de cierta manera, donde tiene un protagonista, un problema, y el problema se resuelve al final del video”, analizó quien cuenta con un bachillerato en cinematografía y una maestría en producción de eventos.

“Tiene una enseñanza porque es un tema que viene tocando una crítica social, toda la diferencia que ha tenido la mujer en comparación con el hombre a través de los años”, dijo sobre el sencillo que dentro del género urbano, presenta fusiones de jazz.

PUBLICIDAD

“Tiene un poquito de todo. En el principio escuchamos una trompeta y realmente eso es algo que a mí me gustó mucho, porque me gusta siempre unir varios géneros musicales”.

Aprender a tocar varios instrumentos ha sido parte de su formación artística. “Desde bien pequeña la música ha estado siempre en mi vida”, mencionó con orgullo. “Desde niña mi familia siempre me inculcó aprender la guitarra, el piano, ukelele, y un poquito la flauta. Es algo que ellos siempre veían, que yo tenía interés por cantar y por componer”, rememoró la exponente urbana, que también ha tomado clases de actuación.

Al hablar del sencillo Serpiente, resaltó la línea de desamor que presenta su letra.

“Es uno de mis temas favoritos, que yo he compuesto. Realmente es un tema que habla sobre el desamor y un poquito de qué uno vive cuando está sucediendo esto. Es una metáfora, por eso usamos la serpiente. Habla sobre los amores tóxicos, los amores que envenenan. Es un tema que me llegó a la mente en un momento dado, y nunca paré de pensar en él hasta lograr componer la canción completa”, compartió sobre el tema que presenta una fusión de ritmos urbanos con rap y alternativo.

Al reflexionar sobre este tipo de experiencia en el amor, lo ve como un aprendizaje. “Creo que todo el mundo ha experimentado a cierto nivel un poco de desamor en su vida. Superarlo me ha hecho saber que todo pasa por una razón, que todo tiene una ley del universo que dirige la vida y el destino. Se trata de separar aquellas cosas que no nos tocan en la vida, entender que, si no sucede, es por algo y que si esa persona no está en tu vida hoy en día es porque no te toca. Y es darse cuenta de que el amor más grande es el amor que uno se tiene a uno mismo”.

El video musical también presenta una historia que incluye personajes animados. “Habla sobre cómo ‘La Felina’, que es la gata, y el chico, que es la ‘Serpiente’, se conocieron. Es una metáfora hacia cómo el amor a veces puede envenenarnos e intoxicarnos, pero al final siempre termina ganando uno mismo y el amor que uno se tiene”, concluyó.