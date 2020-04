El cantautor dominicano Amenazzy complace a sus más fieles seguidores con el lanzamiento hoy de su tema en solitario titulado Musa, bajo el sello Rimas Music.

Amenazzy, quien disfruta del reconocimiento del público internacional, quiso presentar un tema que mezcla lírica y melodía de manera extraordinaria bajo la producción de los reconocidos productores Subelo Neo, Jazz y Nicael.

Musa, disponible en todas las plataformas digitales, presenta la unión del reguetón con el pop urbano con la intención de que quien la escuche por primera vez, la tenga en su memoria para siempre. El joven artista dominicano se apoya en su talento para plasmar realidades con las que todos nos identificamos, y contarlas acompañadas de notas musicales que nos hacen bailar y cantar.

Precisamente, el exponente explica que Musa es un tema con el que otros podrían identificarse y así dedicárselo a su pareja.

“Todos tenemos una musa en nuestras vidas a la que nos encantaría cantarle”, expresó mediante comunicado de prensa el artista también conocido como “El Nene”.

El video de Musa, disponible en su canal oficial de YouTube, presenta al cantante en diferentes escenas donde se combinan elementos teatrales, simbólicos e imágenes, en diversos tonos de luz.

Acerca del proceso creativo de la letra de Musa, Amenazzy reveló que la canción fue preparada junto con los productores Jazz y Nicael, este último produjo el superéxito de Amenazzy, Baby junto a Nicky Jam y Farruko.

“Cuando me trajeron Musa, remodelé el intro y una que otra palabra que tenía que eliminarse del coro para que tuviera el sentido y el sentimiento que queríamos lograr. Lo hice junto con Jazz y Nicael. Jazz es quien me manda el intro y el coro en conjunto con Nicael. Ellos me enviaron la idea, la cual trabajamos en conjunto con Subelo Neo”, comentó Amenazzy.