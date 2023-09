La cantautora puertorriqueña Ana Isabelle refleja gran entusiasmo ante el estreno de su sencillo romántico Ahé, en un año en el que los diversos proyectos en la música y la actuación siguen fortaleciendo su carrera artística. Su rostro es todo sonrisas cuando habla de la motivación para la creación del tema con el que, además de afianzar sus metas como cantante, interesa celebrar el sentimiento de amar y ser correspondido.

“Es la celebración del amor, las ganas de que se contagie, qué rico se siente, ahé”, expresó sobre el título que ve como una expresión común para manifestar alegría. “Estoy loca contigo, ahé. A mí me hace sentir bien, ahé. Y yo digo, el amor, el enamoramiento, pero también cualquier cosa que nos haga sentir bien, decirle ahé”, añadió sobre la letra que compuso junto a Yoel Henríquez, Jofred Lugo y Ray Casillas.

La intérprete reflexionó sobre cuánto vigila lo que canta, y su interés en llevar ánimo a través de sus creaciones. “Soy fiel creyente de que decretamos con lo que decimos y con lo que cantamos”, manifestó enfática la también actriz, natural de Caguas.

“Es algo que aprendí en un seminario de transformación personal y espiritual que tomé hace unos años, y desde entonces tengo mucha más conciencia de lo que quiero cantar y de lo que quiero decir. Para mí es bien importante que mis letras, aunque tengan algo de las cosas normales de la vida, que es la sensualidad, el amor, la sexualidad, el tocarnos, que son cosas que hay que normalizar porque son ricas y son buenas siempre y cuando las hagamos bien, para mí es importante celebrarlo, decirlo de una manera constructiva, positiva, que atraiga lo mejor para mí y para el que la canta”.

Si bien el tema se inspira en el júbilo de ser amado, la artista expresó entre risas que, a nivel de pareja, no existe alguien especial en su corazón.

“Honestamente, estoy en una etapa donde estoy soltera, pero sí me encantaría enamorarme, me encantaría que llegue una pareja, alguien especial”, confesó. “Pero estoy como que, siendo paciente, y disfrutando el amarme a mí misma, y creo que he llegado a un momento donde me siento empoderada, como que mi autoestima la valoro más, la cuido más, me dedico más tiempo a mí, a lo que me hace bien”, prosiguió enfática. “Por eso también es importante decir que ahé a todo lo que me hace sentir bien, y pienso que eso va a traer que en su momento llegue a la persona, ese amor sentimental importante”.

De paso, compartió aquellas características importantes en quien le proponga una oportunidad en el amor. “Toda mi vida he tenido esos valores del amor, del respeto, de la educación. Aunque vengo de una familia humilde, de campo, trabajadora, siempre me inculcaron eso”, afirmó pensativa, y expresó enfática lo que no está dispuesta a tolerar.

“Yo diría infidelidades y maltrato de ningún tipo, ni maltrato emocional, maltrato verbal, nada de eso”, expuso, y a la pregunta de si ha vivido ese tipo de experiencias, respondió con un enfático “claro que sí”. El apoyo de sus familiares y amigos ha sido clave en salir adelante ante momentos de adversidad en asuntos de pareja. “Ese grupo de apoyo que te diga ‘tú vales, tú mereces más, date tiempo para ti y disfruta la vida, que lo tuyo va a llegar, y ora por ello’, entonces creo en eso”.

En la actualidad, abraza su soltería. “En mis twenties (veintes), cuando estaba más nena, siempre tenía un novio. Tuve mis relaciones largas, mi novio de high school y después, otro novio que fue público. He tenido como tres o cuatro novios que fueron relaciones largas. Pero llevo siete años que no he vuelto a tener una relación seria. He salido, he compartido, pero me he dedicado mucho a mí y me encanta”, expuso con una amplia sonrisa. “Ahé a eso porque de verdad que he sanado mucho. Me he dedicado tiempo a mí, a viajar, a conocer, a escribir, a dating y decir ‘esto me gusta, fíjate, déjame probar por aquí’, pero después de dating un rato, ‘como que no es por ahí’. Y de eso se trata la vida, de no precipitarse”.

La vocalista, quien lanzó este año la balada Hey, reveló que contempla el lanzamiento de su producción discográfica Meraki. “Yo tengo mi álbum listo hace dos años”, aclaró. “Nos quedamos con esto de las fusiones de sonidos caribeños, pop, pop urbano y las baladas que a la gente le encanta, y que a mí me encanta cantar”.

El vídeo musical de Ahé, que grabó en Número Uno Beach House y el Hotel Don Rafa Boutique en San Juan, plasma escenas en las que muestra su orgullo caribeño. “La vida es bella, que fue un tema que saqué en el 2011 con Chino y Nacho, recorrió todo Suramérica y estuvo número uno en muchos países. El video lo hicimos con mucha gente, con mucha alegría, con bailes, uniendo mis tres pasiones con la playa, y era un tema que celebraba la vida. Entonces yo dije ‘quiero hacer algo así, pero ahora más que antes por el hecho de que estoy trabajando a nivel global y quiero también demostrar mi esencia a dondequiera que yo vaya”, mencionó la artista, quien entre los proyectos de actuación de este año incluye su papel protagónico en la serie española Marbella.

“Quiero que cuando la gente busque mi música, sepa de dónde yo vengo. Ahí tiene mucho los tambores del Caribe, de la bomba puertorriqueña, tiene nuestra guitarra, nuestro sabor, nuestra fusión de sonido. Lo quería hacer aquí en Puerto Rico y con un crew puertorriqueño que mezclara música y cine, porque obviamente lo que yo llevo haciendo ahora es coquetear con musicales, teatro, cine”, detalló sobre el clip visual que dirigió con Joshua Burgos, y que contó con la coreógrafía de Cristina Alejandra, quien ha formado parte del cuerpo de baile de la estrella urbana Bad Bunny, entre otros.

Las puertas en la actuación siguen abriéndose con proyectos en y fuera de Puerto Rico. En la serie española Marbella, que presenta la historia del crimen organizado en esta ciudad costera, personifica a “Katy”, la esposa del abogado “César”, interpretado por Hugo Silva.

“Estoy bien contenta y esperanzada de que eso abra puertas, no solo para mí, sino también para más puertorriqueños, para más latinos, porque nunca había habido una puertorriqueña en protagonizar una serie española, y lo digo con mucho orgullo”, resaltó la actriz, que en este año le dio vida a “Anita” en el musical West Side Story que se presentó en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Ana Isabelle también formó parte del elenco Jesucristo Superstar, y recién culminó escenas para la película puertorriqueña Los mecánicos. Del 24 de noviembre al 23 de diciembre protagonizará la comedia Off Broadway Lone Star, en Nueva York.

“Yo soy esa estrella solitaria porque mi esposo acaba de llegar de la guerra de Vietnam con PTSD (estrés post traumático), y ha llegado cambiado totalmente”, dijo sobre la trama inspirada en el libro Laundry and Bourbon de James McLure.

“Le doy gracias a Dios porque en este año he podido hacer todo lo que amo hacer, más ahora sacar música, y termino con esta obra Off-Broadway”, celebró.