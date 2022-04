La cantautora puertorriqueña Ana Isabelle celebra la salida de su nuevo tema musical, “Gloria”, el primero de la producción discográfica que prepara bajo la tutela de su nuevo sello discográfico, WK Records.

De la autoría de Ana Isabelle junto a los compositores de Coastcity (Jean Rodríguez, Danny Coast) quienes también produjeron el sencillo, “Gloria” cuenta además con un video que fue grabado entre Miami y Puerto Rico bajo la dirección del artista y del reconocido coreógrafo puertorriqueño Danny Lugo. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y de video.

“Gloria” es una fusión de los ritmos y sonidos de los géneros balada, pop y urbano - conocido como pop urban ballad - hilvanados a la perfección en una historia inspiracional que apela a todos los públicos, interpretada al estilo de la artista. Según narra, la canción es una promesa cumplida.

“En todas mis producciones acostumbro incluir un tema de agradecimiento a Dios. En esta ocasión, cumplo la promesa de agradecerle mediante la música los recientes logros que he vivido en mi carrera. He tenido un año maravilloso y estoy consciente de las grandes oportunidades que han aparecido en mi camino, como por ejemplo el interpretar el papel de Rosalía en la icónica West Side Story bajo la dirección de Steven Spielberg y recientemente con mi ingreso a la discográfica WK Records. Entonces, al terminar de escribir ‘Gloria’ junto a los colegas de Coastcity me di cuenta de que la letra, además de agradecer, inspira, motiva y lleva un mensaje que cualquier persona puede adoptar y dedicar a quien le haga sentir especial”, indicó por escrito.

En el video de “Gloria”, Ana Isabelle muestra además su talento para el baile, disciplina que redondea sus facetas como compositora, músico y actriz, convirtiéndola en una artista completa en todos los renglones.

La intérprete boricua anunció recientemente su ingreso a WK Records, una compañía innovadora de música y entretenimiento con sede estratégica en Miami, Florida, que sirve de puente hacia el mercado global de la música y como incubadora de artistas de los Estados Unidos, Puerto Rico, España y Latinoamérica y que trabaja desde ya el lanzamiento de una producción completa y vanguardista de la artista puertorriqueña, en la que participarán estelares nombres de la industria musical en materia de composición y producción.