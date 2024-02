Diescisiete años de experiencia puede tener muchos significados en el mundo laboral, desde ser testigo de un periodo lleno de estabilidad hasta ser una etapa tranquila en la vida sin cambios abruptos. Sin embargo, para Ana Isabelle Acevedo, contar con estos años de trayectoria representan una fase repleta de retos superados y logros que pocos tienen el privilegio de celebrar, desde ganar la competencia musical “¡Viva el sueño!” de Univisión, pisar teatros importantes en Estados Unidos interpretando roles como la exprimera dama de Argentina, Evita Perón, y Elizabeth en “Lone Star”, hasta darle vida a Rosalía en la más reciente versión fílmica de “West Side Story”.

PUBLICIDAD

Es por eso que la cantautora y actriz cagüeña regresará a la Sala de Festivales Antonio Paolí del Centro de Bellas Luis A. Ferré el domingo 18 de febrero con su espectáculo “Mi música: De Broadway a Vegas”, una nueva experiencia donde promete darlo todo y llevar a sus fans a una travesía llena de luces, brilloteo y gozadera.

“Puerto Rico va a recibir mucha magia, buena música, muchos invitados especiales que admiro que compartirán su música conmigo, unos bailarines espectaculares. Va a ser una travesía de lo que ha sido mi carrera de lo que yo sé hacer: bailar, cantar y actuar”, expresó la tarde del miércoles la artista boricua durante un ensayo con la cantante urbana Elysanij, quien será una de las artistas invitadas para esta puesta en escena.

Ana Isabelle, quien vuelve a pisar la legendaria sala luego de 13 años de realizar su concierto “Mi sueño”, cerrará la Semana del Amor y Amistad en una producción que combinará el drama de las obras que se exponen en el reconocido distrito teatral neoyorquino con la ostentosidad de los shows que realizan en la Ciudad del Pecado figuras como Cher, Adele y Lady Gaga. Además, el concierto contará también con cambios de vestuarios creados por algunos diseñadores del patio como Carlos Alberto, quien se encargará del “outfit” de apertura y un número de 17 minutos dedicado a Broadway; Ana Sofía Cordero, de Leonardo 5th Avenue, quien la vestirá y a su equipo musical en una pieza donde tocará el piano; así como Luis Antonio, quien se ha dedicado a vestir reinas de belleza y figuras reconocida de la farándula.

PUBLICIDAD

“¡Miss Universe se queda corto al lado de esto!”, expresó entre risas.

Además, la cantante de temas como “La vida es bella” y “Yo te recuerdo” catalogó como una “bendición” poder celebrar su carrera en una producción donde tiene el poder de elegir los detalles que anhela más destacar y poderles llevar una experiencia inesperada a los espectadores.

“Muchas personas me han preguntado qué vamos a ver en el show, si serán mis canciones o interpretaciones de temas clásicos. Muchos me están conociendo de ahora porque no se han dado la tarea de ver lo que he hecho y lo que han visto de mí son mi aparición en West Side Story, mi interpretación de Evita, mis cositas desde Nueva York, y apenas fue que volví a lanzar sencillos, porque no estaba lanzando música nueva. Imagínate lo bonito que es poder decir que puedo hacer un show en Bellas Artes, me siento agradecida”, indicó.

“¡Estoy bien ilusionada! Esto es un show que, espero yo, que la gente pueda disfrutar mucho y que van a gozar porque van a pasar por una variedad de géneros musicales y de estilos, así como muchos efectos visuales. Esto es algo nunca antes visto en Puerto Rico. Nunca he visto un show que combine el teatro musical con la música popular”, sostuvo.

Viene más música y televisión

Por otro lado, Ana Isabelle expresó que el próximo miércoles, 14 de febrero, lanzará su el sencillo “Contigo puedo ser”, un tema que celebra la seguridad que puedes sentir al compartir con un ser que amas, ya sea una pareja o, en el caso de la intérprete musical, su perrita “golden doodle” Sofía.

PUBLICIDAD

Además, la puertorriqueña celebra otro logro con el estreno de la serie televisiva “Marbella”, donde asumirá el rol protagónico de “Katy” en este drama de crimen organizado en la ciudad costera de España.

“Vienen muchas cosas buenas por ahí”, adelantó honrando cada día trabajar en lo que más había soñado.

“Yo no hago arte por la fama, yo lo hago porque es que me hace feliz, y muchas veces, hay personas que ni notan lo que uno hace porque no se anuncia de la forma que se debe anunciar. Así que lograr un sueño significa ver el fruto de mis sacrificios, porque he trabajado fuerte y estudiado. Se siente brutal pisar un nuevo peldaño cada vez”, indicó la artista residente en Nueva York.

Los boletos para el espectáculo “Mi música: De Broadway a Vegas” se encuentran disponibles en Ticketera.