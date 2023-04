La cantautora puertorriqueña Andrea Cruz presenta su tercer EP titulado “La Ausencia del Albricias” disponible desde hoy en todas las plataformas digitales. Este trabajo consiste de cuatro temas de su autoría y producidos por Rafa Rivera y Habish Rosario. Un EP que busca llegar a la fibra de las experiencias de cada oyente.

“La Ausencia de Albricias” llega al público acompañado de una producción audiovisual para cada canción, disponible en su canal de YouTube. La artista, quien también se destaca como gestora cultural creando proyectos y producciones que resalten y visibilicen el trabajo de los artistas en Puerto Rico, también se prepara para invitar al público a disfrutar de sus próximos dos conciertos especiales. Las funciones serán el 26 de mayo en Río Piedras y el 3 de junio en Mayagüez y con vista a extender esta nueva producción musical a México y Estados Unidos.

El EP está compuesto por cuatro canciones que demuestran una madurez en las letras de la artista, creando historias más reales que imaginarias, con las que muchos podrán identificarse. Entre los temas musicales podrás encontrar su sencillo “Le Hablo al Agua”, tema estrenado en la apertura del reciente concierto de Tommy Torres en el Coca-Cola Musica Hall en Puerto Rico. Un proyecto que fue posible gracias al auspicio del Instituto de Cultura Puertorriqueña y el National Endowment for the Arts y el cual el fue grabado en la Parroquia San Juan De La Cruz. Es una canción dirigida a la necesidad de mostrar un sonido más arraigado a los principios de la música caribeña; el bolero.

“Le Hablo al Agua” fusiona aromas del género soul, r&b y sonidos de los 70 ‘s. La canción se muestra dramática y va revelando como una persona realmente desea amar, en este caso a alguien que no lo sabe, ni siquiera puede imaginar el interés que tiene. Es la canción sensual de este EP, la confesión que en este caso “retamos la idea del pecado, y apoderamos, afirmamos el deseo sexual. La mujer que se confiesa sin culpa, que fortalece lo que tiene que decir con toda la seguridad: “voy fortaleciendo el cielo de mi boca…”

El tema “Ruego de Solencias” se estrenó recientemente en su plataforma de YouTube en colaboración con el Orfeón San Juan Bautista bajo la dirección músical de Daniel Alejandro Tapia Santiago y Guarionex Morales Matos. Este último fue el encargado de realizar el arreglo coral de la pieza para la versión en vivo. “Ruego Solencias” significa darle frente a los cuestionamientos que nos visitan y reconocer que como la neblina que se posa en nuestro cuerpo, todo pasa, se evapora, se disipa. Se coloca al comienzo del EP porque el tema comienza como una plegaria cantada y un órgano que nos muestra esa imagen, una introducción al porvenir del EP. El puente habla directamente de la muerte “amiga del descanso, que las sombras apartan, visitame en la aurora y en el umbral de la mirada” tocando un tema que es un tabú en nuestra sociedad.

Muchos podrán identificarse con la letra de “Lejos”, un relato sobre los que han migrado y regresan a la Isla. Es un tema que busca proyectar el sentimiento de llegar de visitar un país y retornar al tuyo, a tu hogar. Y al llegar, sentir cómo tu hogar te cuestiona y sientes el peso e incomodidad. Esta canción te reta, te lleva a reconocer que lo que creías hogar, te está empañando los colores, las visiones, las alegrías y las ilusiones. Se pone en perspectiva las violencias del país, lo mucho que nos ha llevado al límite, a todos.

Este maravilloso EP culmina con el tema “Gladiolas”, lleno de explosividad y completamente cínico. La letra es muy nostálgica, pues hace las paces con la despedida sin victimizarse en el proceso sino aceptando el final y la retirada. El tema expresa con claridad sus pensamientos, despidiéndose de manera creativa y sensual, como un sublime susurro para evitar el dolor profundo de una despedida. La sonoridad del tema es activa todo el tiempo, mantiene un ritmo de alerta y de movimiento como si aceptara el disfrute que hubo.

Los cuatros temas cuentan con un hilo conductor donde se viaja por unos senderos crudos entre el ruego a la soledad desde una mirada solemne y de aceptación (Ruego Solencias), un diálogo con el elemento del agua como representación de la vida (Le hablo al agua), las distancias necesarias para romper con vínculos y círculos en tu propio país (Lejos), la despedida y búsqueda del cambio cuando la realidad supera la expectativa (Gladiolas). Es un EP que se mueve, en su musicalidad, entre géneros alternativos.

“La ausencia ha sido una reflexión que como artista he decidido optar y vivir. Ausentarse, no solo para encontrarse, sino para romperse y renacer. Quebrar la necesidad de validación, aceptación, formación superficial y cuestionar de dónde viene lo incompleto, la sensación de nunca suficiente. La ausencia como palabra en sí misma carga y se acerca a la esencia, al aroma, al olor, por lo que me resulta una palabra descriptiva, mientras nos ausentamos, siempre habrá algún aroma que nos haga presentes tanto para nosotrxs como para otrxs. En este caso por medio de la música y el trayecto me hago presente”, expresó la cantautora.