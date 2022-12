Hay un sentido de gratitud en la invitación que hace el cantor Andrés Jiménez “El Jíbaro” a su próximo concierto, con el que regresa a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en San Juan después de casi dos décadas.

“A mis maestros” es una dedicatoria a todos los hombres y mujeres que lo formaron en la música, y eso va desde la inspiración que representó escuchar a su madre en los rosarios cantados en el barrio El Gato en su natal Orocovis hasta descubrir, en la etapa universitaria, la obra de trovadores y autores como Chuíto El de Bayamón, Pablo Neruda, Antonio Machado y Atahualpa Yupanqui. Es también un agradecimiento a aquello que lo rodea y delinea como individuo dentro de una familia, una sociedad, un País y un mundo que abraza y sacude con la misma intensidad.

“Siempre es importante entender que en el entorno hay cosas de las cuales te tienes que apropiar y de las cuales tienes que aprender para poder realizar un trabajo más completo, y es hacerle un homenaje a aquellas personas que entiendes que de manera singular te han ayudado en la vida”, expuso el cantautor. “Creo que es un deber de cada persona entender que no somos individuos que podemos vivir solos ni que lo que hacemos tampoco es tan particular, porque el conocimiento, la evolución de la música, son cosas que se acumulan a través de la historia y siempre hay un montón de conocimiento que adquieres en el camino, pero mucho de eso lo acumularon otros y tú te apoyaste en ellos para poder hacerlo”, puntualizó.

Maestros de la música típica fueron muchos, dijo. “En el campo la mayoría eran trovadores, improvisadores, que tenían sus talentos, pero, en términos de la lírica, tener la posibilidad de aprender de Pablo Neruda, o aprender de Antonio Machado, o aprender de Atahualpa Yupanqui, pues esas son personas que eliges, que son tus maestros”, dijo Jiménez, de 75 años.

Canciones inspiradas por esos maestros junto con una selección de las canciones propias serán parte del espectáculo musical que marca su vuelta al Bellas Artes en Santurce este sábado, a las 8:00 pm, escenario donde presentó grandes conciertos en la década de 1990. “Tenía un recuerdo muy bueno de esa época, porque fueron ‘El Rosario de la Aurora’, hice también mis 25 años (de trayectoria musical), hice también cantatas, pero luego se me hizo muy cómodo hacerlo en Caguas, porque allí estaba Carmen Junco, que fue la persona que dirigía mis conciertos en San Juan. Fue una temporada bien buena, porque cuando tenías a Carmen Junco allí, yo pedía y Carmen conseguía, pero los tiempos cambian y hay que evolucionar y fueron casi 20 años en Caguas, entonces, volver a Bellas Artes es algo que es bueno para mí”, resaltó.

La Sala de Festivales, agregó, le permite jugar con más elementos creativos para lograr una producción más vistosa desde el escenario. Lo acompañarán en tarima de nuevo talentos músicos.

Este concierto ocurre en medio de la temporada de gran actividad artística a nivel local y siendo esta la primera Navidad sin restricciones por la pandemia, “hay un exceso de demanda en el público por hacer cosas”, destacó el trovador. “En los últimos meses ha sido una cosa inmensa y he tenido que decir que no montones de veces, porque este año han llamado más que nunca”.

“El país está cambiando”

Andrés Jiménez reconoce que los movimientos sociales y políticos de la década de 1970, que delinearon el origen de su música, han cambiado, así como“el mundo va en otra dirección”. Eso, según reflexiona, se refleja en que la canción de protesta dentro de la música tradicional puertorriqueña quizás no esté tan presente como en ese tiempo, sin embargo, la afirmación patriótica se mantiene a través de una nueva generación de músicos y cantautores.

El trovador siempre incluye en su repertorio aquellos temas que reafirman la identidad y los valores patrióticos. ( Xavier Araújo )

“Hay otros movimientos parecidos que están tratando de incorporarse a la política actual, pero no le dan esa fuerza al arte como se le daba antes. Nosotros éramos en un momento determinado esa punta de lanza para todos esos movimientos de reinvindicación, de la lucha estudiantil, de la lucha obrera, ya el sindicalismo ha decaído demasiado y ya no existen, por ejemplo, los patrocinadores, los que empujaban este tipo de actividad artística, que era un tipo de actividad de denuncia hacia los desmanes del sistema”, expuso el cantante, advirtiendo que en su repertorio no faltan este tipo de canciones.