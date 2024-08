Listo para poner a los boricuas a “gozar un montón” en el calor veraniego.

Así se encuentra el cantante Andrés Jiménez “El Jíbaro” al prepararse para el espectáculo “Palo Libre”, que marcará su primera presentación en La Placita de Santurce en más de 10 años de ausencia del popular centro turístico de San Juan.

El trovador aseguró que siente afortunado en brindar “lo mejor de su música” en una velada musical variada que contará también con la Banda Acústica Rodante (Tito Auger, Rucco Gandía, Nore Feliciano y Nitayno Arayoan), así como la música ochentosa y noventosa de DJ Predator, lo que promete una diversa oferta musical.

“Gozaremos un montón. Los contrastes son buenos, la diversidad es buena. Encuentro positivo tener varios grupos en un lugar y la gente poder disfrutar de lo que hago, y los que me escuchan a mí van a (poder) escuchar a los otros también”, sostuvo Jiménez.

Para esta puesta en escena, el orocoveño indicó en entrevista con Primera Hora que los asistentes disfrutarán de sus mayores éxitos como “A mí me gusta mi pueblo”, “Mi barrio” y otros números que encuentra “indispensables” para interpretarlas en estos espacios urbanos.

De otro lado, aseguró que por el lado ya se encuentra metiéndole mano a proyectos nuevos, pero que los mismos todavía están en pañales.

“Algunas canciones salen rápido, otras toman un poquito de tiempo, y hay otras que toman mucho tiempo. Ahora estoy con una de esas que me ha tomado mucho tiempo y aquí hay una canción que no sé si la podré estrenar para este concierto, no creo que lo llegue a hacer, pero probablemente ésta se dé para el concierto de fin de año que estamos preparando”, agregó, aclarando que aunque esa futura presentación se dará en la Navidad, periodo en el que manifestó tener más taller, su repertorio no es exclusivo para la época festiva.

“Por muchos años, hasta finales de los 1980, nunca quise incluir canciones de Navidad y siempre tenía ese discurso de que ‘esta es nuestra música jíbara’, porque esa otra música tiene la naturalidad del Nacimiento de Jesús, los villancicos, que es muy bello, y representa una etapa bien bonita de los boricuas, porque se ven las parrandas, las fiestas... Pero al circunscribir la música con la temporada, la gente interpretó que toda canción con un cuatro, una guitarra y un güiro era para ese tiempo, sacaban sus discos en diciembre, los escuchaban y los escondían despúes del 6 de enero”, expresó el artista, reconociendo luego que “esto no es un sentimiento patriótico”, sino que, simplemente, se trata de cómo funciona la industria del espectáculo.

Por ende, Jiménez asegura que eventos como el de este fin de semana es un esfuerzo más para garantizarle al pueblo que la música popular no es exclusiva a una temporada.

“Es que la música que hable de nuestra identidad, que dice quiénes somos, no tiene que esconderse para un solo mes; ese sentimiento de escuchar un buen cuatro, un conjunto típico de música brava, se puede dar en cualquier época”, indicó, al tiempo que instó que también el calor del verano sirve para disfrutar de lo nuestro.