Hace un año y cuatro meses que el cantante Andrés Jiménez “El Jíbaro” regresó al escenario, tras la pausa por la pandemia, para celebrar una trayectoria de cinco décadas. Fue un concierto espléndido, en el que revisó las distintas etapas de su trayectoria musical.

Este sábado el trovador retoma ese repertorio, bajo el título “Vuelve El Jíbaro a cantar”, para compartirlo con el público de la diáspora desde el Osceola Performing Arts Center, en Kissimmee, Florida. Seguramente su proyección será distinta, pues desde hace poco más de tres meses tomó la decisión de eliminar el alcohol, que aún sin ser un bebedor asiduo, entendió que estaba comprometiendo su salud.

“Nunca he sido un bebedor consuetudinario. Mucha gente piensa que sí, que a mí me gusta el pitorrito y ese tipo de cosas, pero en realidad nunca he sido un bebedor fuerte. Y yo pues tengo mis condiciones de salud y hubo un tiempo atrás que la cosa se puso un poquito complicada y me comprometió un poco la salud y tuve que tomar la decisión”, compartió el cantor de 75 años. El próximo 3 de julio cumplirá los 76.

“No ha sido nada de difícil, al contrario, empiezas a recibir rápido la respuesta de tu cuerpo en términos de energía, en términos de situaciones menos estrésicas. Verdaderamente me siento muy bien de haber dejado de tomar, porque tengo mucho más control sobre mi vida, tengo mucho más control sobre lo que hago, tengo mucho más control de las circunstancias en las que me muevo y verdaderamente es un gran beneficio”, afirmó el orocoveño.

Los cambios más inmediatos han sido la disminución en los dolores en las articulaciones y el aumento en la tolerancia ante las situaciones personales y cotidianas. “Son muchos los beneficios que te provee dejar el alcohol”, puntualizó.

En esta etapa de la adultez mayor, El Jíbaro aspira a responderle a las señales del cuerpo, aprender y desaprender aspectos de la alimentación para lograr una mejor calidad de vida.

“Verdaderamente pienso que lo más importante para una persona es entender su cuerpo y responderle positivamente cuando está dando señales, cuando algo no está bien, y creo que al dejar el alcohol vas a sentir rápidamente que el cuerpo te va a agradecer que no lo sometas a ese estrés”, expuso.

Sé que para mí es una ventaja estar en esta línea que quiero estar; quiero meditar, quiero tener tiempo para escribir, quiero tener la mente clara para percibir los fenómenos que me rodean, quiero tener una vida saludable” - Andrés Jiménez "El Jíbaro", cantante

El concierto que presentará desde las 8:00 pm, de este sábado, tendrá “pocas variaciones” respecto al espectáculo que presentó en febrero del 2022 en el Centro de Bellas Artes en Caguas, en el que reafirmó el amor romántico, el amor materno, el amor a la patria y el amor a la libertad desde la canción.

Mantenerse activo en el arte de la composición y la interpretación es una satisfacción producto de un esfuerzo que comenzó desde la década de 1970, cuando se interesó por abrirle espacios a la música folclórica puertorriqueña más allá del cafetín o de algunos programas de radio mañaneros.

“La música jíbara como tal no tenía gran participación en los grandes escenarios ni tampoco en los medios de comunicación. No participaba de la radio en gran medida y pues, prácticamente, era marginal”, recordó. “Me dio un poco de trabajo decidir dedicarme a cantar y escribir canciones, pero cuando lo logré, pues empecé con esa idea de que tenemos que sacar la música folclórica puertorriqueña del ámbito de la Navidad, no podemos seguir llamándole música de Navidad, y mantuve más o menos ese discurso por varias décadas. He podido percatarme a través del tiempo que en cierta medida hemos logrado parte de aquel objetivo de sacar la música folclórica del cafetín y poder llevarla a escenarios como Bellas Artes, a los grandes festivales del país, y en ese sentido creo que nosotros hemos tenido una retribución de la historia”.

Los boletos para “Vuelve El Jíbaro a cantar” están a la venta a través de eljibaro.com.