Disfrutar al máximo cada día es una prioridad para el cantante puertorriqueño Andy Montañez. Mantenerse en una salud óptima también. Por eso, encontrar dinámicas que contribuyan con este propósito las recibe con entusiasmo. Una de esas es el programa de ejercicios conocido como acuaterapia, que lo capturó desde el inicio.

Fue su esposa, Xiomara Acuña, quien lo motivó a comenzar las sesiones. “La ‘jefa’ me dijo para coger acuaterapia y te digo una cosa, se lo recomiendo a toda persona que sienta alguna dolencia, porque como no tiene impacto, estás en el agua, es una maravilla”, expuso fascinado el artista, quien además cuenta los días para su espectáculo “Mi primer adiós”, a llevarse a cabo este sábado, 17 de agosto, en el Coca-Cola Music Hall. La ocasión servirá también para celebrar sus 60 años en el género tropical.

Las sesiones, que realiza en un centro de ejercicios en San Juan, las lleva a cabo de lunes a viernes por espacio de una hora. Dentro del agua, ejecuta diversos ejercicios que ayudan al fortalecimiento muscular y la movilidad. Esto puede incluir algunos de resistencia con pesas. Natalia Rivera Calderín es la experta a cargo de dirigirlo en su rutina.

El entrenamiento acuático lo integró a su estilo de vida hace cerca de dos meses, como una alternativa preventiva, pues especificó que no trata alguna situación médica. “No tengo alguna dolencia. La espalda baja, que me molesta un poco si estoy mucho tiempo parado, pero estoy bien. Es chévere porque no tienes impacto, y te ayuda a los músculos, a mantenerte activo”.

Dentro de la rutina de bienestar de “El Niño de Trastalleres” se incluyen sesiones con un quiropráctico dos veces a la semana. “A veces camino, no mucho, pero La Jefa me lleva a caminar. Pero es mejor (ejercitarse) en la piscina, menos calor, y las aceras no están en condiciones”.

Una experta lo dirige en cada sesión. ( ALINA LUCIANO )

Listo para su show

Su próximo concierto para repasar 62 años de carrera musical lo tituló “Mi primer adiós”. Pero no se trata de alejarse de los escenarios, sino del inicio de una etapa, una transición a un ritmo de trabajo menos acelerado. “No es un retiro de la música. No es que me voy a despedir. Voy a seguir cantando y habrá ‘Mi segundo adiós’, y ‘Mi tercer adiós’, y por ahí”, sostuvo enfático Montañez, de 82 años, quien bromeó que tiene “28″ al invertir los números.

Compartir una vez más con el público lo tiene muy ilusionado. Desde ya anticipa toda la alegría que sentirá cuando se presente en tarima y sienta el calor de los presentes. “Poder encontrarme con la gente que me ha apoyado por todos estos años y conectar con ellos, compartir, me llena de ilusión. No es sólo cantar, es compartir con el público, un encuentro entre amigos”, destacó la voz de clásicos como “El eco de un tambor”, “Como canto yo”, “Cantante errante” y “Linda Minerva”, entre una larga lista de temas.

El intérprete, cuyo recorrido musical incluye su tiempo en El Gran Combo de Puerto Rico y La Dimensión Latina, confesó lo complejo de decidir un repertorio con decenas de canciones a las que ha puesto voz. “Es difícil prepararlo porque son 60 años de trayectoria. Es un reto. Trataré de tener bastantes de los éxitos que he logrado, que la gente los disfrute”, precisó en su intención de complacer durante la velada musical. “Son muchos los recuerdos y las cosas que vamos a tratar de hacer”, afirmó quien en medio de la conversación, continuamente alternaba para cantar estrofas de diversos temas, incluyendo “Las hojas blancas”, que destacó entre sus favoritas.

Además del género tropical, los boleros formarán parte del repertorio, “y posiblemente un tango, una milonga”, adelantó, y afirmó que habrá diversas sorpresas.

Al hablar del éxito de celebrar seis décadas en la industria musical, expuso la importancia de la disciplina y de compartir con los seguidores. “Recuerdo mis comienzos como si fuera ayer. Yo creo que es tratar de que el público te recuerde con cariño”, reveló con nostalgia. “Mi compadre Rafael Ithier me guió, y la disciplina. Hay muchos artistas que se van por un lado negativo y el consumo de sustancias que no son las mejores, y yo jamás he hecho eso”.

Dentro de su proyectos, trabaja en un álbum en homenaje al legendario cantante Ismael Rivera. “Es un disco que estamos terminando que se llama ‘Boleros que cantó El Sonero Mayor’, porque a Ismael Rivera lo conocían como un salsero, pero cantaba unos boleros maravillosos”, dijo con admiración. “Yo lo admiré mucho”, manifestó tras interpretar versos de “Fantasía sideral”.

Las colaboraciones son todas de cantantes caribeñas. La cubana Omara Portuondo, la dominicana Milly Quezada, y las puertorriqueñas Jacqueline Capó e iLe figuran en la lista, que incluye el debut de Nayeli Selene, sobrina nieta de Andy Montañez, egresada de la Escuela Libre de Música. La fecha preliminar de lanzamiento es el próximo 5 de octubre, natalicio de Rivera.

Los boletos para “Mi primer adiós” están a la venta a través de Ticketera.