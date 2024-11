El respetado director musical y productor puertorriqueño Ángel “Cucco” Peña fue honrado anoche con el prestigioso Premio del Consejo Directivo, otorgado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación durante una ceremonia especial en la semana de celebración de los Latin GRAMMY 2024. Este reconocimiento, reservado para figuras excepcionales que han dejado una huella perdurable en la música latina, celebra la extensa trayectoria y las invaluables contribuciones del Maestro Cucco Peña a la industria.

El premio, considerado uno de los mayores honores de la música latina, destaca la dedicación y el talento de Peña, quien ha sido clave en la evolución y expansión del género a lo largo de varias décadas. Su trabajo, que abarca colaboraciones con grandes artistas y producciones inolvidables, refleja su inquebrantable compromiso con la excelencia musical y la innovación.

“Recibir este premio es una sorpresa muy agradable y una alegría inmensa. Me siento extremadamente honrado y agradecido, y al recibirlo, no puedo evitar reflexionar sobre el camino recorrido hasta aquí. Desde los primeros días, cuando mi papá, Lito Peña, fue mi principal maestro y guía, hasta los muchos artistas que confiaron en mí en sus proyectos – cada uno ha sido esencial en esta trayectoria. A Marc Anthony, Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa y tantos otros que compartieron su arte conmigo, les debo una parte importante de este reconocimiento,” expresó mediante declaraciones escritas Ángel Cucco Peña tras recibir el galardón de las manos de Gilberto Santa Rosa, Luis Álvarez, del Consejo Directivo de Latin GRAMMY, y Nanette Vélez, de Latin GRAMMY Foundation.

Junto a Peña también fue reconocido con un Premio del Consejo el Maestro Chucho Rincón. Albita, Lolita Flores, Alejandro Lerner, Los Ángeles Azules, Lulu Santos y el querido cantante puertorriqueño Draco Rosa recibieron el Premio a la Excelencia para completar los galardonados durante la ceremonia de Premios Especiales llevada a cabo en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts.

Una trayectoria de éxitos

La carrera de Ángel Cucco Peña está marcada por una serie de logros notables que consolidan su lugar como uno de los pilares de la música latina y una de las figuras más respetadas en Puerto Rico. A continuación, varios de sus logros.

Producciones galardonadas y nominaciones al GRAMMY: Peña trabajó en álbumes icónicos como Contra La Corriente de Marc Anthony (Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional - GRAMMY 1999), Decisiones de Olga Tañón (Mejor Álbum de Merengue - 2000) y Atado A Tu Amor de Chayanne, que le merecieron múltiples nominaciones al GRAMMY.

Conciertos y colaboraciones en escenarios de renombre mundial: Fue director musical de Salsa Sinfónica de Gilberto Santa Rosa en el Teatro Teresa Carreño de Venezuela, Costa Rica, Panamá, Washington y Puerto Rico, además del icónico disco Live In Carnegie Hall en Nueva York, proyectos que elevaron la salsa a niveles sin precedentes en el mundo de la música clásica. Además, fue el director de los conciertos sinfónicos de Ricky Martín y los homenajes a Tito Puente ¡Viva Puente! y el último tributo en vida a la inigualable Celia Cruz

Proyectos emblemáticos para la cultura puertorriqueña: Como director musical, Peña ha liderado seis de los especiales de Banco Popular, creando presentaciones que celebran y preservan la música de Puerto Rico.

Composiciones para cine y eventos de gran escala: Ha compuesto la banda sonora de películas como La Gran Fiesta, Nicolás y los Demás, Under Suspiction, Dance with Me, Havana Nights, Cuentos para Despertar y Death in Granada. Peña también fue el encargado de la música en las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Centroamericanos.

Industria publicitaria: Su aportación en el área de la publicidad ha sido extensa en Puerto Rico y Estados Unidos, contando en su trayectoria sobre 65 Premios Cúspide, 40 Premios Addy, 2 Leones de Cannes, entre otros reconocimientos.

Con un legado que trasciende géneros y generaciones, Ángel Cucco Peña continúa siendo una inspiración y una fuerza vital en la música latina. Este premio representa un reconocimiento merecido a su dedicación y sus invaluables contribuciones a la cultura musical de habla hispana.