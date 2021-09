El director musical Ángel “Cucco” Peña tomó su tiempo esta tarde para -públicamente- reiterar su respeto y admiración al cantante Glenn Monroig, e igualmente descartar que haya hecho algún gesto en señal de desaprobación a la interpretación de “Preciosa”.

Cucco Peña estuvo a cargo el domingo de la orquesta que acompañó a Monroig en el concierto “Voces para San Juan”, además de dirigir a otros de los artistas que desfilaron por la tarima en la Plaza del Quinto Centenario.

Las expresiones del experimentado músico suceden a la serie de críticas al vocalista por hacer una versión rap en la sección del soneo en la composición de Rafael Hernández, popularizada por Marc Anthony.

“Bien sabemos que no se puede complacer a todo el mundo todo el tiempo, es un reto al que nos arriesgamos y el cual asumimos con valentía cada vez que nos subimos a un escenario, y todo… por amor al arte. Lo que no saben muchos es que en ese escenario donde el artista se para a regalarle su propuesta creativa al público, hay una familia compuesta de músicos, artistas y técnicos, con un compromiso absoluto de admiración mutua, apoyo y sobre todo respeto. En ese espacio el respeto no es negociable y es para todos por igual”, afirmó Cucco Peña en el mensaje que dirigió a Monroig en su cuenta en Facebook.

“El pasado domingo en el escenario del Ballajá donde interpretaste tu versión en ‘rap’ del soneo que va luego de ‘Preciosa’, no fue distinto, todos ensayamos, apoyamos y respetamos tu participación y nadie falló a nuestro compromiso de familia, incluyéndome a mí. Esto lo sabes, sin duda, aunque algunos saquen de contexto un gesto o expresión que yo haya podido hacer”, continuó.

Cucco Peña fue enfático en la grandeza artística del cantante, a quien le reconoce la honestidad, la autenticidad en sus sentimientos, el compromiso, el intelecto y la creatividad al subirse a un escenario.

“Te admiro, te respeto y te quiero y eso no lo cambia nada ni nadie. Hacia adelante hermano, que estás hecho de roble fuerte. Tienes un público que te admira y vive cada una de tus creaciones, y valora tu valentía de continuar explorando y creando como únicamente tú sabes hacerlo”, puntualizó.