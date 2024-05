Tras más de una década dedicada a inmortalizar el sabor y encanto caribeño a la música de orquesta, Angélica Negrón transmitirá toda esa esencia en “Moriviví”, su nueva pieza que estrenará en el concierto inaugural del Festival Casals, que comienza este sábado, 25 de mayo, en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes en Santurce.

La compositora boricua tendrá la oportunidad de escuchar su obra por primera vez en la prestigiosa cita anual que honra la trayectoria del chelista español y su esfuerzo por llevar la magia de la música alrededor del mundo por medio de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR), que será dirigida por el director alemán Andreas Delfs.

Negrón expuso en entrevista con Primera Hora que su nuevo trabajo, que nació hace dos años por una comisión de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles por el músico Gustavo Dudamel, muestra el resultado de abrazar el valor de su labor en la industria de la música sinfónica por más de 12 años y la creatividad que vio florecer en su trabajo con Balún, grupo musical que nació en 2001 por su amor por los sonidos atípicos, la música electrónica y la pasión hacia el “dembow”.

“Desde que la escribí esta canción estaba loca que se tocara en Puerto Rico, porque está inspirada en mi niñez”, expresó la boricua, al explicar que su título surgió de una introspección que provocaron los diversos nombres que lleva la conocida planta, como “planta de vergüenza”, “planta humilde”, “planta resiliente”, y cómo esos adjetivos han formado parte del argot del país, ya sea para bien o para mal.

El trabajo, igualmente, reflejará una amalgama de sonidos que refleja la “magia” que sentía a temprana edad cuando jugaba con las sensibles hojas de la planta al tacto, las experiencias vividas en las calles de su casa de infancia en Carolina, así como las memorias de su hogar actual en Nueva York, donde lleva ya 17 años de su vida.

“El lenguaje puede traer tantos significados y te muestra cómo este se puede usar para oprimir, ya que te pueden decir algo positivo, pero realmente ese mensaje viene con una intención escondida. Y con el lenguaje, a veces se me hace difícil articular sentimientos, pero con los sonidos puedo adentrarme, destapar capas y entender situaciones más fácil. Así que ‘Moriviví’ es esa exploración de la identidad, de cómo se construye cuando estás en la diáspora, y lo que ha significado ser una compositora puertorriqueña en Estados Unidos y Europa, y las expectativas que le ponen a uno, donde quieren que le traigas tu ‘sazón’ al programa musical. Todo eso está en esta pieza”, explicó la puertorriqueña, quien cuenta con 16 obras bajo su autoría a lo largo de su carrera.

Negrón anhela que el público se conmueva con la pieza, que tendrá su puesta en escena este fin de semana, cuando también se dará la vuelta el virtuoso pianista Yefim Bronfman, que interpretará dos piezas del compositor alemán Ludwig van Beethoven, al tiempo que le despierte la curiosidad sobre las posibilidades que hay en crear música de orquesta que represente tu sentir.

“Hay mucha tendencia a separar la música de orquesta como música de arte, y que lo demás no cae en esa categoría, que pertenece solo a un lugar y espacio porque la música sinfónica se compone con pluma y papel, y eso es romantizar la idea de la música de orquesta. No está mal cómo la compongas, pero en mi caso, hay mucha convergencia en los estilos e influencias, no me gusta este culto al genio y la imagen que perpetuamos en la música clásica, que es el hombre blanco en su estudio, con su pluma, esperando que le llegue la musa”, sostuvo.

“Yo quiero que la gente entienda que la orquesta es de ellos, para ellos. Las orquestas son sistemas que deben reflejar la comunidad donde están, y servir a esa comunidad, aunque a veces el repertorio se sienta inaccesible o distante”, agregó.

Negrón, considerada como la compositora puertorriqueña de esta generación con mayor éxito, ha sido comisionada por Bang on a Can All-Stars, Kronos Quartet, loadbang, MATA Festival, Brooklyn Youth Chorus, Sō Percussion, American Composers Orchestra y el New York Botanical Garden, entre otros. La joven compositora también ha compuesto numerosas bandas sonoras para películas como “Landfall” y “Memories of a Pertinent Heart”.

Amplia oferta musical

El festival continuará con la presentación del chelista Leonard Elschenbroich y el pianista Alexey Gryniuk el jueves, 30 de mayo, a las 7:00 p.m. en la Sala Jesús María Sanromá en el Teatro Bertita y Guillermo Martínez del CMPR. Elschenbroich es considerado un músico de gran destreza técnica, curiosidad intelectual y profundidad expresiva. Hizo su debut en la Musikverein de Viena en una gira europea con la Staatskapelle Dresden, su debut en Estados Unidos con la Orquesta Sinfónica de Chicago, su debut asiático en el Suntory Hall de Tokio y aparece regularmente en el Royal Albert Hall para los BBC Proms. Además, fue cofundador de la Orquesta Filarmónica de Bolivia. Por su parte, Gryniuk es un apasionado músico de cámara que ha ganado múltiples premios a nivel mundial y ha sido descrito por la prensa como un joven Horowitz.

En este recital de chelo y piano se estrenará en Puerto Rico la obra Rotations de Ursula Mamlok y Ring de Sammy Moussa. El programa también incluye la Sonata para chelo y piano núm. 1 en mi menor, Op. 38 de Johannes Brahms y la Sonata para chelo en la mayor de César Franck. Los boletos para esta presentación estarán exclusivamente a la venta en Ticketera.

La OSPR regresa al escenario el sábado, 1 de junio, a las 7:00 p.m., en la Sala Sinfónica Pablo Casals, bajo la dirección de su director titular, Maximiano Valdés. Para esta ocasión nuestra orquesta sinfónica estará acompañada por el trompetista venezolano Pacho Flores. Flores ha sido descrito por la prensa como lo más importante que le ha sucedido a la trompeta desde Miles Davis. El público podrá disfrutar de una energética interpretación de varios estrenos en Puerto Rico, incluido el Concierto de otoño para trompeta de Arturo Márquez, el Concierto para trompeta y orquesta Historias de flores y tangos de Daniel Freiberg y la Sinfonía núm. 7 de Roberto Sierra. El solista deleitará a los presentes con una variedad de instrumentos, incluyendo trompetas en Do y Re, corneta en Fa y fliscorno, desarrolladas en colaboración con la prestigiosa marca Stomvi.

El domingo, 2 de junio, a las 4:00 p.m. le toca el turno al guitarrista cubano Manuel Barrueco en la Sala Sinfónica Pablo Casals. Barrueco cuenta con una trayectoria de más de tres décadas, se ha presentado y grabado en todo Estados Unidos y ha realizado más de una docena de grabaciones musicales. Este concierto incluirá seis piezas para laúd del renacimiento recopiladas y transcritas de la tablatura de laúd por Óscar Chilesotti. La noche abrirá con la suite para laúd núm. 3 en la menor BWV, 995; seguida por el Grand Solo, Op. 14 de Fernando Sor y en versión de Dionisio Aguado; la obra Serenado por Gitaro de Lou Harrison; la serenata Capricho árabe de Francisco Tárrega; y la Sonata, Op. 61 de Joaquín Turina.

Como preámbulo al gran cierre del festival, Ballets de San Juan tendrá una presentación inspirada en una escena de la ópera La condenación de Fausto el jueves, 6 de junio, a las 8:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals. Este espectáculo de danza estará dirigido por Adolfo de la Toba y contará con Zulma Berrios como primera bailarina y Nashalymar Román como solista principal. Pau Pujols de la Philadelphia Ballet y Anton Joroshmanov de la Compañía Nacional de México serán bailarines invitados. La puesta en escena presenta las coreografías El espectro de la rosa con música de Carl Maria Von Weber; Noche de Walpurgis con música de Charles Gounod de la ópera Fausto; y Fausto, con música de Gounod y László Du.

El Festival Casals tendrá su gran cierre el sábado, 8 de junio, a las 7:00 p.m. en la Sala de Festivales Antonio Paoli con la impresionante obra de teatro lírico La condenación de Fausto del compositor francés Héctor Berlioz. Este espectáculo musical dramático contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, dirigida por Maximiano Valdés, y la dirección escénica del argentino Marcelo Lombardero. La obra será protagonizada por el destacado tenor norteamericano John Irvin, como Fausto. El potente barítono Adrián Smith, la distinguida soprano puertorriqueña radicada en Europa Melba Ramos y el talentoso barítono Ricardo Sepúlveda completan el elenco. La Coral Filarmónica de San Juan, dirigida por Carmen Acevedo, interpretará los coros de la pieza. La escenografía y videos y el diseño de vestuario estarán a cargo de Matías Otalora y Luciana Gutman respectivamente. Israel Franco Müller se encargará del diseño de luces y la dirección técnica.

Los boletos para el concierto inaugural están disponibles en Ticketera y la boletería del CBA.