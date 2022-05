La personalidad entusiasta de la intérprete brasileña Anitta resalta en cualquier interacción, bien sea para hablar de la música, de la cultura o de asuntos amorosos.

Ser transparente en su pensar pesa mucho al conversar. Sus convicciones en el amor, así como en la lucha por que la mujer sea respetada en cualquier ámbito, las mantiene firmes, sin que le importe ser juzgada por mentalidades conservadoras. Y así es feliz, porque se proyecta con la autenticidad que pretende.

Uno de esos temas que comparte es su complacencia por estar atravesando una etapa de alegría junto a su pareja, cuyo nombre declinó revelar.

PUBLICIDAD

“No sé si ya deba hablar de eso, pero está ahí, está pasando algo”, reveló entre carcajadas, y aseguró que no se trata de una persona latina. “Es alguien… no sé si famoso, si es famosa, pero está ahí”, continuó la cantante, quien ha hecho pública su orientación bisexual. Anitta, quien la semana pasada estuvo de paso por Puerto Rico como invitada al concierto del exponente urbano Justin Quiles en el Coca-Cola Music Hall, y para hablar de su nuevo álbum, Versions of Me, expresó lo que le parece primordial en una relación de pareja.

“Que exista respeto, que la persona te trate bien”, dijo. “Apoyarte en tu vida, en tu trabajo, y para mí el respeto nada tiene que ver con lealtad en el sentido de estar con otra persona o no. Para mí la lealtad es algo diferente. A mí no me importa si la persona está con otra… bueno, a este sí… así que estoy acá tranquila”, delató entre risas. “Pero a mí no me importa. Creo que hay otras cosas más importantes que esto de estar o no estar con otra persona. Para mí, es la manera como me trata, como está conmigo, es lo más importante, hacerme sentir valorada”.

Una trayectoria profesional que abarca sus intereses en la animación y la actuación, forman sus pasos. En la música, ha vivido muchos sueños cumplidos, con galardones que incluyen Premios Billboard a la Música Latina, MTV Europe Music Award y Latin American Music Awards. Pero siente que todavía cuesta un poco el viaje a la cima.

PUBLICIDAD

“Seguir un camino urbano como mujer, creo que es lo más difícil. No es fácil tener una carrera como la mía, que empecé urbano y cantar sobre sensualidad, sexualidad, te trae muchos prejuicios. La gente te juzga mucho. Era mi misión de decirle a la gente que no importa de lo que yo canto, o si yo bailo así, a la gente hay que respetarla y entender que esto también tiene valor y también hay talento”, sostuvo pensativa Larissa de Macedo Machado, y reflexionó que tener una personalidad opuesta a la que expresan ciertas letras sexistas del género, ha contribuido en lo complejo de sobresalir en este tipo de ritmo.

“Creo que hay mucho machismo en el mundo urbano”, analiza. “Cuando tú cantas, para que la canción rompa, vas a cantar algo que va contra el machismo y si te ven vivir esto en tu vida real, vas a ser juzgada y vas a sufrir prejuicios y vas a pasar por cosas que no son tan buenas. Entonces hay que persistir. No es tan fácil. Es complicado”, lamentó, y reconoció que ha sido rechazada para colaborar con algunos exponentes, realidad a la que le resta importancia.

“Ha pasado muchas veces, que yo quiero hacer colaboración con un artista y me dijo que no, pero lo hago sola (ríe). Creo que nosotros tenemos que aprender a ser independientes. Si me dice que no, voy por alguien que diga que sí, o voy por mí, solita”, expuso la intérprete, quien ha trabajado con Myke Towers, Justin Quiles, Rauw Alejandro, Arcángel, De La Ghetto y Lunay, entre otros.

PUBLICIDAD

De paso, la artista, quien el año pasado reaccionó a un polémico mensaje del reguetonero Arcángel sobre la manera de vestir de algunas mujeres –del que luego se disculpó-, aclaró que no existe animosidad entre ambos. Todo lo contrario, conversaron sobre la importancia del respaldo a la mujer, y resaltó la apertura del exponente urbano en este sentido.

“Lo quiero muchísimo. Nada contra Arcángel. Hablé con él en ese mismo día, de la importancia de estar del lado de las mujeres, no importa su personalidad, las cosas que haga en su vida, las mujeres tienen que tener el apoyo de la gente”.

Muchos ritmos

La cantautora natural de Río disfruta el resultado de su nueva producción discográfica de 15 temas, en los que explora diversos ritmos y que cuenta con colaboraciones de Cardi B, Khalid, Ty Dolla $ign y Saweetie, entre otros.

“Yo tengo una personalidad que estoy siempre cambiando. Esto me gusta mucho. Quería canciones que pudieran representar eso y creo que así es este álbum. Cada canción es una Anitta diferente”.

Versions of Me cuenta con una colaboración junto con el puertorriqueño Chencho Corleone, experiencia que valora.

“Es en el tema Gata, que le está yendo superbién. Me encanta. La canción que originó Gata fue inspirada en su canción Guatauba (Plan B). Es un ícono, una leyenda viva del reguetón de Puerto Rico. Entonces quería tenerlo en la canción. Creo que es muy especial. Felizmente, él acepto la participación y estoy muy agradecida”.

El álbum presenta canciones cantadas en portugués, español e inglés, e incorpora elementos sonoros como funk carioca, reguetón, pop rock, música electrónica, pagodão bahiano, trap y rap, por mencionar algunos.

La pandemia retrasó su estreno, que se dio luego de tres años de trabajar en su producción. “Ya estaba listo. No con estas canciones. Añadimos otras cosas nuevas en el álbum, pero ya teníamos muchas canciones listas desde antes”, dijo, y adelantó ilusionada que trabaja en una versión extendida del álbum, y en lo que será su gira por Europa.