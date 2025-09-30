El reconocido intérprete urbano Anonimus lanzó su álbum “Trapicu”, consolidando su regreso a la escena musical. El proyecto incluye la histórica colaboración “Toda la vida” junto a Bryant Myers y Almighty, tema que en cuestión de horas logró posicionarse entre los favoritos del público.

Con “Trapicu”, Anonimus no solo rinde homenaje a su legado como parte de la nueva escuela que revolucionó el género con clásicos como “Esclava”, sino que también abre las puertas a una nueva generación. El sencillo “Maaa” junto a Rowma Anubiis y Jovaan demuestra su visión de querer unir “lo mejor del pasado con el futuro, apostando por sonidos frescos y voces emergentes que ya están dando de qué hablar”, según declaraciones del comunicado de prensa, en el que se resalta que la producción cuenta “con colaboraciones de peso y el respaldo de millones de fanáticos”.

“Este álbum representa mi trayectoria y mi compromiso con seguir innovando. Toda la vida es un regalo para mis fanáticos que llevaban años pidiendo esta colaboración, y ver cómo llegó al #1 global tan rápido es una bendición”, expresó Anonimus por escrito.

Distribuido por GLAD Empire, “Trapicu” está disponible en todas las plataformas digitales.