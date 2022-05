Tras varios años trabajando como modelo y actor, Antón Pieve se adentra en la música urbana como cantante y compositor.

El artista boricua acaba de lanzar su primer vídeo musical, producto de su tema “Ella dice”.

“Luego de mis facetas anteriores, ahora estoy demostrando mi talento al 100% en la música porque me gusta, la amo, me reta, me acerca a conocer más quién soy. Esto es arte y magia a la vez”, expresó el joven natural del área sur y quien en el pasado llegó a participar del reality show “Enamorándonos”.

“Encontré que puedo hacer algo por amor, luego de muchos procesos fuertes. Si Dios todo este tiempo guardó esta faceta que desconocía y es ahora el momento, ‘Here we go’”, añadió Antón Pieve.

“Ella Dice” fue escrito por Antón junto a su colega y amigo Max Chardón “Chardon Riichh” y trata sobre una chica que sufrió por un amor y decidió salir de ese dolor, reinventarse y tomar un nuevo camino para sentirse hermosa, sensual, empoderada y diosa.

El vídeo de “Ella Dice” fue producido por Trópica Media, compuesto por Oswald Rosa, Zachary Quintana, Jean Deliz y Gladys Jorge, y se grabó en la placita de Santurce en ‘Ebo Lounge’. Otras partes se tomaron en una mansión del sur y caminos del área metropolitana.

El tema fue producido por Xavier Vega, conocido como “Som.brrra”.