El artista urbano Anuel AA estrenó esta noche en sus redes sociales un vídeo cuyas letras dejan entrever su retiro de la música.

“A veces me siento muerto, pero yo sobrevivo, por eso es que en estos Grammy yo me retiro”, reza parte de la canción, que lleva por título Me contagié.

El trapero también cambió su foto de perfil de Instagram con una imagen negra que lee: “Nos vemos en los GRAMMYS Y DESPUÉS.....NOSE...NO QUIERO CANTAR MÁS”. Además, publicó un story -en esa misma red social- con el mensaje “YA ME CANSÉ DE ESTA MIER*A”.

Esta noche, el artista puertorriqueño estará presente en los premios Latin Grammy, en donde está nominado en siete categorías.