Hoy, en su cumpleaños, el intérprete urbano Anuel AA lanza su tercer álbum “Las leyendas nunca mueren”.

Su nuevo proyecto fue una serie conceptual que Anuel creó como un homenaje a todas las leyendas que lo inspiraron. También es un álbum para que sus fans se inspiren y no se rindan cuando la vida se vuelve difícil. Con este concepto, Anuel se sintió conectado ya que el fracaso y el éxito ha sido parte de su viaje personal.

El nuevo disco se desarrolló durante la pandemia a lo largo de ocho meses y su objetivo era ofrecer a los fans su esencia hip-hop, trap y reguetón. Además, presenta dentro del álbum una nueva canción de baile eléctrico con varios temas que sorprenderán a los fanáticos, pero mostrarán su versatilidad.

Con el proyecto, Anuel creó cinco portadas de álbumes que rindieron homenaje a momentos icónicos de sus leyendas favoritas personales como Michael Jordan, Kobe Bryant, Floyd Mayweather, Conor McGregor, Tupac, Pablo Escobar y muchos más. Las portadas conceptuales van acompañadas de sus videos musicales de la trilogía que comparten los viajes de estos íconos que le inspiran y que fue dirigida por Anuel.

“Durante estos últimos meses he crecido como persona y como artista. Este álbum es mi bebé, ya que comparte mucho de lo que he pasado este año y durante mi vida, pero en general me ha inspirado al honrar a leyendas como Michael Jordan, Tupac, Conor McGregor, Kobe Bryant, Floyd Mayweather y más”, compartió mediante comunicado de prensa Anuel AA. “Estoy orgulloso de compartir con mis fans un concepto que es inspirador para las calles y globalmente con mis letras, tono, sonido, imágenes y mensajes en general”, añadió.

“Quería que todos mis fans supieran que publiqué un video cada semana para compartir una trilogía de una historia de caídas y ganancias exitosas con trabajo duro, determinación y dedicación”, compartió Anuel. “El nuevo video comparte un momento trágico pero expresa dolor”.

El álbum tiene muchos productores, incluidos Chris Jeday y Gaby Music, quienes trabajaron en la mayoría del primer álbum de Anuel, “Real hasta la muerte”. Otros productores del disco son Tainy, Nelly “El arma secreta”, Masis, De La Cruz, Foreign Tech, Ovy On The Drums, Subelo Neo y otros. Además, el álbum incluye canciones que rinden homenaje a los principales favoritos como Rick Flair, Conor McGregor y una introducción de 10 minutos llamada “Real hasta la muerte” al álbum con celebridades y amigos personales de Anuel, quienes lo han apoyado a él y a su carrera desde el principio.

Su último video “Súbelo” con Myke Towers y Jhay Cortez sigue las primeras imágenes de sus lanzamientos, “Leyenda” y “Dictadura”, que ya tiene más de 51 millones de visitas en YouTube. En esa primera parte Anuel recrea la vida de Jordan en Carolina del Norte, donde asistió a la universidad y llegó a la NBA. También se muestra con los fanáticos la vida de un joven estudiante universitario como un atleta de baloncesto de primer nivel, enamorado de una chica, que tiene un novio y desarrolla una relación secreta con el jugador de clasificación de la escuela que será reclutado para las ligas mayores del baloncesto.

“Leyendas nunca mueren” Incluye 15 temas, que incluyen:

● Real Hasta La Muerte - Introducción

● Carolina del Norte con Elasio Carrion

● 1942

● Rick Flair

● ALFILER

● McGregor

● Llorando en un Ferrari

● Leyenda

● Esa Cruz

● 300

● SALIDA

● Una Palabra

● Dictadura

● Mi Voz Cuesta un Billion Featuring Mora

● Subelo con Myke Towers y Jhaye Cortez

● Ultima Canción