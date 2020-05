“Siempre que la llamaba empezaba a llorar”.

El exponente urbano Anuel AA es consciente de que ciertas decisiones del pasado lo van a perseguir por un largo tiempo. Eso incluye recordar los momentos tristes que atravesó su madre, Nilda Santiago, luego de que ingresara a la cárcel federal de Guaynabo en abril de 2016 tras su arresto junto a tres acompañantes por posesión de armas de fuego, y que en junio de 2017 fuera sentenciado a cumplir 30 meses.

Pero tras encontrarse con las puertas que se abrieron en la música luego de salir del encierro en 2018, y el amor incondicional de seres importantes en su vida, decidió hacer las paces con ese lado oscuro de su vida.

PUBLICIDAD

Por eso lo habla con naturalidad. No es que le dé igual, confiesa, y mucho menos sienta orgullo. De hecho, por momentos evade la mirada al hacer referencia a ese tiempo difícil. Pero prefiere que el aprendizaje de los errores prevalezca en su interés por seguir adelante, aunque un sector siga señalándolo.

“Cada acto trae su consecuencia y si esas son las consecuencias, que sigan criticando y juzgando a uno por cosas que uno ha hecho en el pasado, (pero) el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso lo dice la Biblia y yo estoy bien acostumbrado. A veces Karol y mucha gente me dice ‘yo no sé cómo tú puedes con tanta controversia, estar por ahí como si nada’, y a mí ya no me choca, en serio”, manifestó Emmanuel Gazmey a Primera Hora por videollamada desde Miami, Florida, donde reside con su prometida, la también cantante Karol G.

Sus expresiones surgen en medio de la conversación para hablar sobre su nuevo álbum, Emmanuel, disponible a partir de hoy en las plataformas principales de música.

Uno de los 22 temas de la producción discográfica es Mi vieja, que compuso inspirado en la experiencia de un amigo.

“Gracias a Dios mi mamá está viva, pero estaba con un amigo que llevaba ya como 14 años preso y le explotó otra investigación, y le querían dar 25 años más, y en ese transcurso que estamos juntos, a él se le muere la mamá, y como en la (cárcel) federal no te permiten salir a despedir a tus familiares me rompió el corazón, me impactó”, añadió, y reflexionó sobre el sufrimiento de quienes experimentan esta situación con sus hijos.

PUBLICIDAD

“Las madres hacen la sentencia con nosotros. En realidad, las madres son las que están ahí en momentos buenos, malos, altas y bajas”.

¿Cuánto afectó a tu mamá?

“Siempre que la llamaba empezaba a llorar hasta cuando llevaba dos años preso. Ya yo estaba acoplado a estar. La llamaba y empezaba tranquila, y terminaba llorando, y es algo que yo sé que la hice sufrir mucho, y antes también, tomando malas decisiones, estando en la calle”.

¿Tú también llorabas?

“Me ponía triste al principio, me rushaba, me frustraba, pensaba que se me acabó la carrera, pero en realidad nunca tuve un momento así de tristeza en la prisión hasta que se murió un amigo mío en la calle yo estando preso. A él lo lloré. Pero en realidad, esas lágrimas de prisión nunca las sentí, hasta que salí. Cuando salí y los primeros dos días veo cómo me está yendo con el primer álbum, Real hasta la muerte, vi que estaba número uno en todos lados, y en ese momento se me salieron las lágrimas, ahí sí empecé a llorar pensando en todo lo que pasé. No me lo creía”.

Hoy lanzas un nuevo álbum. ¿Cómo marca tu evolución musical?

“Es como mi segundo hijo, es mi segundo álbum. Gracias a Dios el primero fue más grande de lo que esperaba, con este tengo unas expectativas grandes. Sé que va a ser más grande que el primero”, afirmó ilusionado sobre el LP, que en la contraportada presenta una imagen de cuando era niño. “Es algo bien emocional, espiritual, te da felicidad, te da sentimiento”, añadió, y puntualizó su compromiso de ser fiel a lo que interpreta.

PUBLICIDAD

“Cada tema refleja vivencias mías. Se ve el sentimiento. Te canto un maleanteo, y tú sientes el maleanteo y esa maldad. Si escuchas un romantiqueo te pones sentimental, romántico. Si escuchas algo triste te vas a poner triste, porque yo canto del alma y por eso es que mi música transmite esos sentimientos”.

¿Por qué decidiste llamarlo así, aparte de lo obvio, que es tu nombre?

“Porque primero que nada, significa Dios con nosotros, Emmanuel, y quería que fuera con muchas vibras positivas. Siento que le debo eso a Dios, aparte de que es una promesa que había hecho con Dios antes de salir de la prisión y Él me cumplió, y ahora me toca a mí cumplir”, confesó. “En el primer álbum hice música más comercial”, describió. “En este álbum tengo un poquito de música comercial, pero tiene más de lo que a mí me gusta hacer, más trap, más canciones para la calle. Con este álbum estuve trabajando dos años y tuve tiempo para trabajar mi creatividad y hacer lo que yo quisiera, demostrar mi talento en diferentes tipos de ritmo. Por eso le puse Emmanuel, porque es algo bien personal”.

Entre la amplia lista de colaboradores de la nueva propuesta discográfica se incluyen Tego Calderón, Farruko, Lil Wayne, Bad Bunny, Enrique Iglesias, Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin y, por supuesto, Karol G.

¿Qué tuviste en cuenta para seleccionar a quienes participarían en tu álbum?

“Todas las colaboraciones fueron personas que siempre han estado en mi vida de una manera u otra. Han estado presentes en momentos difíciles de mi vida. Me han apoyado en buenas y malas. La única colaboración que fue ya más estratégica para llegarle a otro tipo de público fue con Enrique Iglesias (Fútbol y rumba), que lo conocí y es familia, y tiene un corazón bueno y nos llevamos bien”, resaltó. “Tego es familia. Tego puede ser mi papá, mi hermano, mi tío. Lo respeto mucho y lo admiro mucho. Crecí escuchando la música de él”, dijo, e hizo referencia a su amistad con Bad Bunny. “Tenemos una relación muy buena. Aunque no lo sepa, ha creado un impacto en mi vida de muchas formas”.

PUBLICIDAD

Tu hijo (Pablo Anuel), ¿es tu fanático?

“(Ríe) Mi hijo eso es loco conmigo. Yo lo amo. Hablo con él todos los días. Doy la vida por él en cualquier momento si lo tengo que hacer. Él está viviendo en Puerto Rico con la mamá y estoy tratando de convencerlos que vengan acá para poder también compartir con él más todavía de lo que normalmente comparto. Estoy en esas. Pero hablo con él todos los días. Es superfanático mío. Lo amo. Lo adoro. Siempre me pregunta por mi música. En el álbum él sale como en dos canciones hablando y diciendo ‘real hasta la muerte’. Esa es la luz de mis ojos”.