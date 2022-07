Representantes de la disquera del intérprete urbano Anuel AA, Real Hasta la Muerte, anunció que “por motivos personales” el artista ha decidido aplazar las fechas de su gira de conciertos por el territorio estadounidense, con la intención de reanudar las fechas el próximo año, 2023.

Su representante de prensa compartió mediante expresiones escritas que, “en una declaración personal, en la que Anuel establece que su bienestar individual es prioridad, el artista expresó:

“Como es de conocimiento de todos mis fanáticos, los pasados meses he estado de gira en Europa, y quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los “Real Hasta La Muerte” quienes asistieron a todos y cada uno de los conciertos. ¡Gracias, los amo!”, manifestó.

Ahora bien, siendo responsable primero con ustedes y en un marco personal; he estado pensando que necesito tomar un tiempo para recargar baterías y enfocarme en re-estructurar mi vida personal, familiar y profesional, con el enfoque de acabar mi próximo álbum, que no he podido terminar debido a la gira en Europa. Por tal razón, mi equipo y yo hemos decidido posponer la gira para más adelante en el 2023. Mientras tanto, voy a continuar haciendo lo que más me apasiona que es continuar lanzando buena música y seguir rompiendo”, concluyó.

El comunicado de prensa añade: “De antemano, el artista agradece la comprensión y empatía de todos sus fanáticos, quienes por años le han acompañado en todo el esplendor de su carrera artística. El equipo de Anuel y su disquera Real Hasta la Muerte anunciarán las nuevas fechas de conciertos para continuar la gira de conciertos “Leyendas Nunca Mueren” el próximo año 2023″.

En abril de este año, el artista hizo el anuncio de su gira “Las leyendas nunca mueren” con un ciclo de espectáculos arrancó ese mismo mes en Las Vegas, con la expectativa de continuar por toda Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, extendiéndose hasta principios de diciembre.