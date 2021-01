Los rumores de rivalidad o de distanciamiento entre los exponentes urbanos Ozuna y Anuel AA han circulado en los medios y en las redes sociales en diversas ocasiones. Sin embargo, la conexión que deriva de su amistad no solo ha probado ser más fuerte con el paso de los años, sino también hacerlos cómplices en proyectos musicales que disfrutan más allá de la ambición por la fama o el éxito.

Precisamente, hoy lanzan el álbum Los dioses, iniciativa que los llena de júbilo al repasar la experiencia de trabajar juntos una vez más, pero en esta ocasión, particularmente para una producción discográfica conjunta.

“La amistad de un hermano se valora”, compartió el intérprete urbano Anuel AA a Primera Hora en entrevista telefónica desde Miami, Florida, mientras estaba acompañado de “El Negrito de ojos claros”. De paso, mencionó que si bien pueden surgir diferencias de criterio entre ambos, el peso de la amistad siempre prevalecerá a la hora de expresarlo.

“Nosotros no nos vemos como colegas, sino como hermanos. Por eso es que si surgen diferencias, yo lo veo como cuando un hermano tuyo te da un consejo, que es para bien. Por eso es que fluye tan fácil”.

Su amigo compartió la misma impresión. “Cuando la gente está empezando a crear animosidad o guerra (entre nosotros), no les vamos a dar gusto de eso”, afirmó enfático Ozuna. “Si Anuel y yo tenemos diferencias, muchas veces ni lo decimos y la gente ni cuenta se va a dar porque nosotros somos hermanos y los hermanos se pelean y después se están abrazando. No somos de faltarnos el respeto ni de tirar en las redes. La falta de respeto que hemos visto en muchos colegas en las redes sociales, eso nunca va a pasar en nosotros. Siempre hemos sido así desde el día uno”.

El sentido de camaradería durante la conversación confirmó la química que tanto han presumido incluso en los escenarios. A su vez, el apoyo en momentos de altas y bajas con el paso de los años también quedó establecido a través de los diversos momentos recogidos en Los dioses el documental, que estrenó la noche del miércoles como preámbulo al lanzamiento del álbum.

Muy terrenales

Al hablar del título del álbum, ambos manifestaron que se trata de una distinción originada por los fanáticos, y resaltaron que la intención se aparta de presumir porque aunque les halaga que su público les atribuya ser “dioses” en su género musical, se muestran con los pies bien puestos sobre la tierra.

“Dios solo hay uno”, afirmó Emmanuel Gazmey. “Pero el respeto se gana y el que opinen que nosotros somos los dioses en el nivel de la música es un respeto, y a eso es que nos referimos”, dijo el famoso trapero. Ozuna abundó sobre la decisión, de la que se mostró un tanto escéptico al inicio.

“A mí no me gustaba el nombre al principio. Siempre se lo he dicho a Anuel. Fueron los mismos fanáticos que pusieron el nombre, no porque nos creemos dioses ni nada, sino porque la gente ha visto el trabajo que hemos hecho desde el día uno. La gente ha visto cómo hemos trabajado en conjunto. Cómo hemos pasado trabajo, que no ha sido fácil. Ha sido cuesta arriba. Nadie nos ayudó. Desde el día uno fuimos nosotros mismos a pulmón”, manifestó enfático.

“La nueva generación tiene más opción de poder llegar más rápido. Nosotros no teníamos esa opción. La gente vio cómo nosotros pasamos trabajo, cómo nos hicimos solos y cómo nos apoyamos”, resaltó sobre la trayectoria de ambos. “A base de nosotros nació una nueva generación, y los fanáticos mismos comenzaron a decir ‘ustedes son los dioses por esto, por lo otro’, y cuando vi que los fans nos pusieron ese nombre, de ahí fue que lo cogimos y decidimos ponerle así”.

La producción discográfica, que contempla lanzar un vídeo por cada tema, presenta sus voces en una diversidad de ritmos.

“Tenemos Municiones, que es un tema con muchas fusiones mexicanas”, dijo Ozuna. “Esto es un álbum con un ritmo bien variado. Tenemos de todo un poco. Tenemos un trap callejero, un trap comercial, reguetón para la discoteca, balada. Quisimos darle al público lo que realmente merece, y mostrar que Anuel y Ozuna cuando van a hacer canciones, son versátiles en todos los estilos”, añadió complacido la voz de Escápate conmigo, Vaina loca y Caramelo. A su vez, compartió parte de la dinámica en el proceso.

“En muchas de las partes de los temas de Anuel yo estaba con él ahí, y en las partes de las mías, él estaba en la cabina, siempre queriendo que todo saliera bien e, igualmente, siempre cada uno llevando su línea, respetando eso. Hicimos como 30 canciones, pero en verdad escogimos estas (12) porque pensamos y sabemos es la mejor elección”.

El tema en promoción es Antes, con un significado de gran valor para ambos, según repasó Ozuna.

“Esta pandemia (por el COVID-19) no nos dejó buena memoria de buenos momentos y nosotros quisimos traerlo en este video, en este tema, que es recordar esos tiempos de discoteca, cuando podíamos hacer un party, cuando podíamos abrazar a los fans, estar con las otras personas en la discoteca y tener que estar con este distanciamiento. Queremos darles ese flashblack a la gente cuando salga este tema”.

Anuel también reveló parte de la nostalgia en este propósito. “Quisimos traer esos recuerdos a la gente porque no sabemos cuándo va a volver a ser lo mismo”.

En anhelo por continuar trabajando juntos sigue fortaleciéndose.

“Tenemos sed de hacer muchas cosas grandes”, adelantó Ozuna. “El documental nos abrió la mente a poder hacer una película. Tenemos muchos proyectos sobre la mesa aparte de este”.

No es para todos

Si bien ambos celebran su sitial en el mundo de la música, ambos son conscientes del lado complejo de la fama. En este sentido, en noviembre del año pasado, Anuel provocó revuelo entre sus fanáticos cuando compartió mensajes en los que daba a entender que estaba considerando el retiro.

“La fama no es para todo el mundo”, confesó el responsable de éxitos como Ella quiere beber, China y Secreto. “Hay que ser fuerte mentalmente. Nosotros somos fuertes mentalmente, y a veces con tanto trabajo que uno tiene, a veces uno no tiene ni paz interna”, declaró. “A veces viene bien tomarse ese espacio, esa soledad, distanciarnos de todo y darle de comer al alma un poco con la familia, con nuestros seres queridos. Es algo que le pasa a todos los famosos. No conozco uno que no le haya pasado”.