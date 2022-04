Swedish House Mafia y The Weeknd reemplazarán al rapero Ye, quien cambió su nombre de Kanye West, en el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella.

Un nuevo programa publicado el miércoles anunció el cambio de último momento para el evento, que se llevará a cabo los fines de semana del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril en Indio, California.

Un representante de Ye no respondió de inmediato una solicitud de declaraciones de The Associated Press. Un publicista de Goldenvoice, la empresa que dirige Coachella, tampoco respondió a una solicitud de información.

Swedish House Mafia ya estaba incluido en la lista antes del cambio en el programa, pero no estaba claro cuándo iban a actuar. Ahora figuran en el tope de la lista los domingos por la noche junto con The Weeknd. Otros que encabezan el cartel son Billie Eilish y Harry Styles.

Ye, quien estaba nominado a varios Grammy y terminó ganando dos premios, no asistió a la ceremonia del fin de semana luego que su actuación fuera retirada del espectáculo.