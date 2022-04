Más allá de entretener, lograr una conexión con quien lo escucha forma parte de los objetivos del intérprete puertorriqueño Apollo 1027, quien a través del hip hop ha presentado experiencias propias, como ajenas, en las letras de sus composiciones.

Fue en escuela superior cuando descubrió que la música era una pasión que lo llamaba a nivel profesional, y no solo como una actividad pasajera.

“Era parte de un grupo a capella y de un coro de la escuela. Con esto me di cuenta de que esto es algo que me gustaba mucho, y quizás podría tomarlo más en serio”, mencionó el cantante que nació en San Juan, y se crió en Orlando, Florida. “Lo que me llena de alegría es poder tener una plataforma que pueda usar para llegar a la gente”, resaltó. “Que me vean como alguien con quien se puedan identificar, es para mí importante”, afirmó el cantante, quien promueve el sencillo Call My Phone.

“Es básicamente una historia entre una pareja, pero es una relación medio tóxica”, explicó sobre el tema que estrenó a finales de marzo. “Estamos peleando, pero siempre, comoquiera, termino estando con ella porque la quiero demasiado”.

En una trayectoria que apenas empieza, Ricardo Gabriel García Rivera ha experimentado que poner en marcha su anhelo en la industria de la música requiere disciplina y dedicación. “Hay mucha presión en el sentido de que siempre tengo que estar soltando canciones consistentemente, canciones de buena calidad. Hay mucha gente que me está diciendo lo que tengo que hacer”, observa. “Eso no me lo esperaba tanto”, confesó, y enfatizó en su determinación de seguir su propia intuición musical. “A veces yo tengo que decir ‘¿tú sabes qué?, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que va’”, manifestó enfático. “Al final del día es mi carrera, es mi vida”, dijo Apollo 1027, cuyo primer lanzamiento en el género del hip-hop fue en 2019 con su canción “Designer Snakes”.

Dentro de los temas de pareja, recientemente también lanzó Under Pressure, que retrata la dificultad para mantener una relación amorosa dentro del ámbito artístico.

“Es una historia de una relación con una mujer, pero una relación complicada porque como estoy comenzando mi carrera como artista, eso también puede traer problemas en una relación porque no es una situación normal para ella ni para mí”, sostuvo sobre una dinámica laboral que suele tener horarios y días de trabajo atípicos.

Aunque habla español, ha permanecido interpretando temas en inglés. “La mayor parte de mi vida ha sido aquí en Orlando. Me crié escuchando música en inglés toda mi vida, así que esa influencia está, de estar pendiente a todos los trends (tendencias) de la música americana”.

Entre sus aspiraciones figuran trabajar temas pop. El género urbano también le llama la atención. “Quiero explorar el reguetón un poco más. Tengo par de canciones ya listas”, anunció. “Esos sonidos son los dos que quiero empezar a desarrollar un poco más”, mencionó el intérprete, quien explicó que su nombre artístico se deriva de varias motivaciones. Una de ellas se relaciona con la urbanización Alto Apolo, donde vivían familiares con los que se relacionaba en sus visitas a Puerto Rico.

“Una vez estaba con mi abuela entrando a la panadería de (Alto) Apolo y vi el nombre, cuando estaba empezando con lo de la música. Me llamó la atención”, recordó, y añadió que la asociación con los programas espaciales, así como con el dios griego, al que se le relaciona con la música, también influyeron en su decisión.

“Lo de 1027 lo añado porque mi cumpleaños es en octubre 27″.

Continuar preparándose forma parte de su enfoque. “Estoy estudiando la maestría en Berklee College of Music, que está Boston, pero estoy estudiando online. Es de negocio de música, así que también me estoy desarrollando desde el punto de vista de los negocios, no solo artístico, sino porque también algún día quiero abrir mi propia disquera y firmar mis propios artistas”. Apollo 1027 está claro de que, en el anhelo por abrirse paso en la industria de la música, la competencia es constante y son muchos los esfuerzos que forman parte de la dinámica de trabajo. Esta realidad, fuera de desanimarlo, le brinda mayor entusiasmo.

“Yo me crié con esta mentalidad de que uno nunca se rinde. No importa qué, tú nunca te das por vencido. Y también, confío en mi talento como artista”.