Los Ángeles. El rapero californiano Kendrick Lamar lideró el domingo la edición 68 de los Grammy con cinco premios en una gala en la que el puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar el premio a mejor álbum del año con un disco íntegramente en español.

Aquí están los ganadores de las principales categorías de los Grammy:

Álbum del año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Grabación del año

Luther – Kendrick Lamar con SZA

Canción del año

Wildflower – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish)

Mejor nuevo artista

Olivia Dean

Mejor productor del año de música no clásica

Cirkut

Mejor compositor del año de música no clásica

Amy Allen

Mejor álbum vocal de pop

Mayhem – Lady Gaga

Mejor interpretación de pop individual

Messy — Lola Young

Mejor interpretación de pop en dúo o grupo

Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

La ceremonia musical se lleva a cabo en el Crypto.com Arena, situado en el corazón de Los Ángeles.

Mejor grabación de dance pop

Abracadabra — Lady Gaga

Mejor álbum vocal de pop tradicional

A Matter of Time — Laufey

Mejor álbum de rock

Never Enough — Turnstile

Mejor álbum de rap

GNX – Kendrick Lamar

Mejor video musical

Anxiety — Doechii

Mejor álbum de teatro musical

Buena Vista Social Club

Mejor portada de disco

Chromakopia — Shaun Llewellyn & Luis ‘Panch’ Perez, art directors (Tyler, the Creator)

Mejor álbum de pop latino

Cancionera – Natalia Lafourcade

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)

Palabra De To’s (Seca) — Carín León

Mejor álbum de jazz latino

A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro

Mejor álbum de rock latino o alternativo

PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor álbum de música latina tropical

Raíces — Gloria Estefan

Mejor interpretación de música global

EoO — Bad Bunny