Aquí la lista de los ganadores de los premios Grammy 2026
Bad Bunny hizo historia como el primer artista en ganar álbum del año con un disco en español.
Los Ángeles. El rapero californiano Kendrick Lamar lideró el domingo la edición 68 de los Grammy con cinco premios en una gala en la que el puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar el premio a mejor álbum del año con un disco íntegramente en español.
Aquí están los ganadores de las principales categorías de los Grammy:
Álbum del año
DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
Grabación del año
Luther – Kendrick Lamar con SZA
Canción del año
Wildflower – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish)
Mejor nuevo artista
Olivia Dean
Mejor productor del año de música no clásica
Cirkut
Mejor compositor del año de música no clásica
Amy Allen
Mejor álbum vocal de pop
Mayhem – Lady Gaga
Mejor interpretación de pop individual
Messy — Lola Young
Mejor interpretación de pop en dúo o grupo
Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
Mejor álbum de música urbana
DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
Mejor grabación de dance pop
Abracadabra — Lady Gaga
Mejor álbum vocal de pop tradicional
A Matter of Time — Laufey
Mejor álbum de rock
Never Enough — Turnstile
Mejor álbum de rap
GNX – Kendrick Lamar
Mejor video musical
Anxiety — Doechii
Mejor álbum de teatro musical
Buena Vista Social Club
Mejor portada de disco
Chromakopia — Shaun Llewellyn & Luis ‘Panch’ Perez, art directors (Tyler, the Creator)
Mejor álbum de pop latino
Cancionera – Natalia Lafourcade
Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)
Palabra De To’s (Seca) — Carín León
Mejor álbum de jazz latino
A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro
Mejor álbum de rock latino o alternativo
PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor álbum de música latina tropical
Raíces — Gloria Estefan
Mejor interpretación de música global
EoO — Bad Bunny