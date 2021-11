La primera reacción del artista urbano Arcángel al fallecimiento de su hermano menor, víctima de un accidente automovilístico, fue una de aceptación a la voluntad de Dios.

Pero esta mañana ha compartido de forma más personal el dolor que le causa esta pérdida repentina.

Justin Santos, de 21 años, falleció en la madrugada del domingo luego que una conductora, en presunto estado de embriaguez, invadió el carril contrario y lo impactó.

“Yo nunca había sufrido tanto. Yo nunca me había sentido tan bajo, tan derrotado, tan perdido”, inicia el mensaje compartido por Arcángel esta mañana en su Instagram.

El intérprete valoró las cualidades de su hermano como persona “recta, leal, real”, convirtiéndose en la persona que siempre soñó para él.

“Te vi nacer y te crié junto a mi madre con todo el amor del mundo. Cambiaba tus pañales, te daba de comer cuando mami se iba a trabajar, no soportaba verte llorar, porque me molestaba ver a un bebé tan lindo llorar tanto “, recordó.

Arcángel lamentó el poco tiempo que lo tuvo al lado como su manejados, pero afirmó que será su eterno manejador.

“Nos vemos pronto, pero no ahora. Ahora me toca cuidar de esta familia más que nunca, y eso lo haré a tu nombre con todas las fuerzas del mundo. Acompaña a Papá Dios mientras él me muestra este nuevo camino por el cual me toca caminar”, continuó antes de cerrar el mensaje con las palabras honor, lealtad y respeto.