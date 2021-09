La música sigue siendo una prioridad en la vida del intérprete urbano Arcángel. Pero no la principal. Su enfoque es brillar, pero con mayor cabida para su plano personal, para reflexionar sobre la vida y disfrutar de los momentos valiosos que no siempre se derivan de cuando se pisa una tarima.

Experiencias artísticas, éxitos y galardones ya tiene muchos, y lo valora. Pero su mirada ahora es distinta. La familia tiene más peso. Sus amigos genuinos, ocupan mayor importancia. Sus mascotas abonan a su paz interior. Mirar la naturaleza con árboles centenarios en los predios de su residencia en Apopka, en Florida, lo hace sentir pleno.

“Antes yo quería estar en la cima de mi carrera todo el tiempo. Yo era bien competitivo. Ahora yo siento que no tengo nada que probarle a nadie. Me siento tranquilo. Aprendí a soltar”, reflexionó el artista a Primera Hora en un encuentro para hablar de su álbum reciente, Los favoritos 2.5, que estrenó el pasado 17 de septiembre y que cuenta con 15 temas inéditos.

“Antes me apegaba mucho a cosas que me hacían daño, muchas cosas que lo que hacían era que me consumían, que me drenaban, pero estaba tan acostumbrado a todas estas cosas, que no las quería soltar”, confesó Austin Agustín Santos.

“Aprendí a soltar, a darle prioridad a las cosas que verdaderamente merecen prioridad. Aprendí que para yo ser feliz no tengo que ser número uno. En mis mejores momentos en la música, la palabra felicidad era una palabra que yo desconocía. Ahora yo soy feliz. No me importa tanto la posición que tenga dentro de la industria”.

Apartar de su entorno relaciones con ciertos conocidos, formó parte de su decisión. “Me he sacado tanta gente porquería del lado”, sostuvo enfático. “No extraño a nadie que me saqué del lado. No me hacen falta. Al revés, me siento mejor. Prefiero tiempo para invertirlo en la familia, en mis hijos, en mis amigos que de verdad me quieren, en mis mascotas”.

Precisamente, un brillo en la mirada se refleja cuando habla de su gato bengali Cairo, del Shih Tzu de sus hijos, Cooper, del schnauzer Bruno y de su querendona Pandora, una schnauzer gigante.

“Esa es el amor de mi vida en cuanto a las mascotas. Es mi hija. ¿Quién te dijo que yo iba a amar a una perra como yo la adoro? Yo no sabía lo que era eso y me encanta mucho. Mi perra me habla. Mi esposa dice que estoy loco, y todo el mundo, pero ella me habla y habla a través de mí”, dijo con gran ilusión.

Habla de su salud

A finales del año pasado, el cantante compartió en las redes sociales un percance de salud con relación a una mancha en su cerebro que se reflejó en un estudio médico.

“Llegué al hospital bien alterado, por un dolor de cabeza fuera de este mundo. Por eso decidí llamar al 9-1-1″, compartió el intérprete, quien en 2019 fue hospitalizado de emergencia tras estar cerca de sufrir un infarto.

“Es algo, psicológicamente hablando…, tengo este miedo de que cualquier cosita, el corazón, ‘dale, vamos para el hospital, que me da algo’, y el pensamiento me lleva… ya se me daña el día, hasta que vuelvo y caigo, ‘ah, es mi mente’”, confesó, y recordó el susto del año pasado.

“Siento un dolor bien grande, malo. Cuando fui, me hicieron un CT Scan primero, y al tener la cabeza tan alterada, provocó que saliera una mancha negra. Después me hicieron un MRI, que son imágenes más claras, y salió negativo. Me dijeron que como había venas alteradas, eso fue lo que provocó la mancha, pero estoy bien”.

Aunque al final recibió buenas noticias, reveló que la espera le provocó gran angustia.

“Yo me estaba volviendo loco, de verdad”, dijo. “Cuando me dijeron que todo estaba bien, yo empecé a llorar. Yo soy bien llorón, lo que pasa es que nadie me ve. Yo celebro mi éxito llorando, porque me sale normal”.

Más favoritos

El álbum Los favoritos 2.5, el tercero de la saga Los favoritos, que comenzó en 2015, y que el año pasado continuó con Los favoritos 2, abona a su interés por seguir sorprendiendo con buena música. La producción que estrenó a mediados de este mes, cuenta con 24 colaboraciones que incluyen exponentes de la vieja y la nueva escuela, tales como Nicky Jam, Zion & Lennox, Brray, Chris Lebron, Dalex, De La Ghetto, Elian Bless, Farina, Gigolo y La Exce, Jhay Wheeler, Juanka, Ken-Y, Kevvo, Lenny Tavárez, Manuel Turizo, Miky Woodz, Nio García & Casper Mágico, Omy de Oro, Ovi, Tempo y Tokischa.

La selección de invitados, típico de su personalidad, no surge al azar, ni tiene como criterio que sean figuras famosas.

“Muchas veces me dejo llevar por la vibra, y yo no tengo ni que conocer a la persona directamente para vibrar con ellos. Cuando hay respeto, la vibra traspasa esa barrera del lugar, del tiempo, de la distancia, y las cosas salen bien. Yo vibro mucho con los nuevos talentos”, expuso convencido.

“Hay artistas nuevos que posiblemente mucha gente nunca los ha escuchado, pero poseen el talento y destaque de cualquier artista que tenga diez años y más de 30 éxitos en la carrera”.

Del álbum, bajo la producción de Ehxx The Professor, ha lanzado los vídeos musicales de Insegura, Batman en Can Am, Si te veo, Todo caro, Nintendo y el sencillo en promoción, Hijuepu, con las voces de Lenny Tavárez y Juanka, en cuyo clip visual también trabajó como guionista, faceta que ha disfrutado en varios vídeos.

“Con Lenny tuve la oportunidad de salir en sus primeros temas cuando Luny (Tunes) lo firmó en el año 2008. Tuve la oportunidad de ser parte de este proceso. Hace unos cuantos años atrás, tuvimos una diferencia en que nos fuimos personales en las redes sociales, y después le pedí disculpas, porque le hablé bien feo. El tiempo me enseñó las palabras para yo conversar mejor y tratar mejor a las personas”, expresó pensativo, y de paso elogió el desempeño de Juanka en el tema.

“Para mí es de los raperos más infravalorados del reguetón, porque en mi opinión, le mete mejor que muchos que rapean, pero no le dan el reconocimiento que merece”.

Dentro de su reflexión sobre la evolución del género y la prisa con la que hoy día se hace música, Arcángel fue enfático en su interés en seguir siendo comprometido con sus creaciones.

“Con Los favoritos 2.5 quiero que la gente se dé la oportunidad de escuchar buena música”, afirmó sobre la producción que apostó a seguir presentando una evolución de ritmos dentro del género. “Para el año que viene sale Los favoritos 3, y tenemos en mente que ahí muere la saga”, adelantó.