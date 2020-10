Formalizar una relación con quien primero lo prefirió como amante en un triángulo amoroso, es una experiencia que el exponente urbano Arcángel no estaría dispuesto a aceptar.

“Yo no confiaría en una persona que esté siendo infiel a su pareja actual conmigo, para que lo deje y después venga conmigo”, manifestó el reguetonero a través de videollamada desde Orlando, Florida, a tono con el éxito Amantes y amigos, que se incluye en el álbum Los Favoritos 2, que estrena hoy.

“Es algo que la sociedad vive mucho. Es un tema muy delicado”, prosiguió pensativo sobre la canción que cuenta con la colaboración del panameño Sech. “Si llegara a tener una amante que tuviera su pareja, sí, la dejaste, pero yo no voy a ser pareja tuya porque tu comportamiento no es que se pueda confiar en ti. Si tu pareja no te ha hecho nada que no sea bien, y tú le estás siendo infiel conmigo, ¿qué me da la seguridad de que, aunque yo te haga bien, tú no me vas a hacer lo mismo?”, sostuvo enfático.

“Hay personas que han tenido esa doble relación. Yo no. Yo no me puedo identificar mucho con el tema”, afirmó, y de paso repasó la experiencia agradable de trabajar con el intérprete urbano nuevamente, tras el éxito Sigues con él.

“Uno está acostumbrado en esta industria a bregar con tanta gente por negocio, mala”, lamentó. “Y son tan exitosos dentro de la industria, y hay que bregar con ellos, y hay hasta que ser exitoso en el mismo barco de este tipo (de personas), de esta porquería de seres humanos que abunda en esta industria, que cuando yo encuentro alguien bueno, siento que me gané un premio. Lo que hago es que valoro”, sostuvo. “Por eso que a mí me va bien al final del camino, porque yo respeto al ser humano más que al artista”, puntualizó.

“El tipo (Sech) es un artistazo como persona. Después de De La Ghetto, encontré con quién es que tengo la mejor química dentro de un estudio”.

El álbum, una secuela del exitoso Los favoritos, que lanzó en 2015, demoró cinco años en ver la luz, y el resultado final llena de orgullo y complacencia al cantante, quien elabora sobre las razones para la espera.

“Este álbum se supone que saliera rápido porque era mi segundo disco de un contrato de cuatro álbumes que había firmado (con la disquera Pina Records)”, explicó el artista. “Qué mejor que retomar un nombre que es como una franquicia”, dijo. “Ahora en esta nueva etapa, que regresamos a casa, pues vamos a traer que nosotros somos los favoritos otra vez. Bienvenido el volumen 2”, resaltó con entusiasmo sobre la producción bajo el sello disquero Rimas Music, y aclaró que “la historia (de la espera) definitivamente no se va a repetir porque yo tengo 100 % control de mi carrera otra vez”.

Colegas de la vieja escuela como Wisin y Yandel, De La Ghetto, Farruko, Cosculluela y Ñengo Flow son solo algunos de los invitados en esta producción musical de 16 temas, que incluye a exponentes de la nueva generación de urbanos como Maluma, Ozuna, Rauw Alejandro, Cauty y Eladio Carrión, entre tantos otros.

“Espero que sea del agrado de todos. Lo hicimos con mucho cariño y asegurando el 500 % de que superamos la primera versión”, destacó sobre la producción musical, que tiene la intención de continuar afianzando su amplia trayectoria dentro del género urbano.

Siempre dirá lo que piensa

El reguetonero también cuenta con el podcast Sin corte con Arcángel, que presenta conversaciones “sin filtro” con personalidades de la industria musical, incluyendo artistas de Los favoritos 2. Los episodios están disponibles cada lunes a través de losfavoritos2.com.

Precisamente, Arcángel reflexionó sobre su transparencia al expresar lo que siente, y ser consciente de que esta personalidad no agrada a todos.

“A última hora aprendí que la opinión que me tiene que importar es la de tres hijos que yo tengo, una esposa que me aguanta y me ha aguantado un montón de loqueras, una madre, mi mejor fanática, que cuando nadie creía en mí, esa señora se arrodillaba”, expuso la voz de El favorito, cuya letra presenta parte de sus vivencias.

“Después que esta gente diga qué ellos piensan de mí, allá cada quién”, afirmó Austin Agustín Santos, y reiteró su postura.

“La opinión que de verdad a mí me importa es la de mi familia. Para ellos yo soy un superhéroe. Estoy tratando para ver si me compro unas alas y me pongo a volar para complacerlos a ellos”, añadió, y reflexionó sobre los traspiés que ha enfrentado por ser sincero.

“Me ha costado, pero si tú te pones a ver bien, lo único que me ha costado son cosas superficiales porque el respeto yo lo tengo. Mi trayectoria habla sola”.