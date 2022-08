El reguetonero Arcángel logró agotar los boletos para seis funciones durante la mañana y tarde día de hoy, miércoles, de los conciertos que realizará en la Isla, desde el 2 al 7 de febrero de 2023, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

A tan sólo horas de haber iniciado la venta de boletos para los conciertos de ‘La Maravilla’, la respuesta del público fue inmediata y compraron todos los boletos asignados para las funciones del espectáculo que promete ser el más grande de su carrera en términos de producción.

“¡Mi sexta y última función se la dedico a cada una de las personas que se j*dieron para que esto fuera posible! ¡A los que hacen el trabajo que no se ve! Pero sin ese trabajo, esto no sucede, a todo el staff de trabajo de la disquera, ¡Gracias por confiar!”, expresó el exponente en su cuenta de Instagram minutos antes de que vendiera dicha función.

“A los que trabajan mano a mano conmigo a diario aguantando mis loqueras y ocurrencias, ¡aunque yo no soy tan loco, pero a veces se me sueltan par de fusibles y ustedes me ponen en órbita nuevamente! ¡Gracias!”, agregó.

Sobre 75 mil boletos fueron adquiridos en la venta que inició a las 10:00 am a través de Ticketera.

La serie de conciertos se realizará bajo la producción de Noah Assad Presents y Move Concerts Puerto Rico.