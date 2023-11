En cualquier momento que uno lo invitan a una fiesta, ya sea en un salón, una barra o la marquesina de cualquier casa, muchos esperan llegar a “bailar como un trompo” por buen rato.

El merenguero Arnaldo Vallellanes aseguró que ese refrán pintoresco le encendió la chispa de la creatividad, llevándolo hasta lanzar un piropo tan nuevo que ni en Google se puede encontrar y lanzar su canción más reciente, “Cabuya pa’ tu trompo”.

“El Más Querido” compartió que el tema festivo cuenta con este halago tan aútoctono “como la piña colada”, que le salió de momento durante un encuentro que tuvo con unas amistades en el jolgorio.

“Ese piropo fue inventado humildemente por este servidor en un momento dado que me dijeron que ‘iba pa’ la casa del trompo”, y yo les dije que voy a ‘llevar la cabuya pa’ tu trompo’, y se ha formado un relajo con eso. Y cuando vengo a ver, tenemos escrita una canción con un refrán original”, manifestó el exintegrante de Los Sabrosos del Merengue.

Este intercambio llevó a la voz de temas como “La Vístima” y “La Posita” a crear una historia de una mujer empoderada e independiente que llega a un pleplé y se le termina acercando este caballero que le susurró lo necesario para conquistarla por toda la noche.

“Yo le dije lo que ella quería escuchar: ‘Cabuya pa’ tu trompo, mami”, manifestó el artista.

“La ‘cabuya’ es lo que te va a traer la alegría. Sin la cabuya, el trompo no baila, y sin alegría, tú no vas a bailar, Y también esto puede tener un sentido picaro, para aquellos que lo quieran tomar de esa manera”, agregó.

Vallellanes expone que la producción músical toma elementos del merengue que recuerdan a la época dorada del género, cuando Johnny Ventura y La Nueva Patrulla 15, agrupación a la que perteneció a finales de los 90, llenaban las pistas y salones de baile del Caribe.

“Quiero que la gente se contagie, que arranquen a dar vueltas como un trompo sin parar -con pareja o sin pareja-, y que de ahí en adelante, lo usen como un saludo cada vez que se le presenten a alguien, pa’ que entiendan que lo que hay ahí es alegría y baile”, sostuvo el artista, quien compartió con este medio que su proyecto tuvo buena acogida en la República Dominicana, provocando una “algarabía”.

“Me siento agradecido por seguir haciendo música, y mucha gente se quita y se les va el ánimo, pero el secreto es que Dios me está dando la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta, y cuando uno hace lo que uno le gusta, yo soy feliz, no importa en qué situación esté, dónde esté cantando, si está nublado, si está lloviendo, no importa nada mientras uno hace lo que le gusta, ni las críticas te afectan. Tú, simplemente, eres feliz”, dijo el corozaleño.

