Tras haber anunciado su esperado regreso al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la venta de boletos para el próximo concierto de Ednita Nazario dio inicio el jueves, 27 de agosto.

“FuegoAlmaVida” tendrá lugar el sábado, 27 de febrero de 2027 en una producción de José Dueño e Icon Unlimited. El show marcará el reencuentro de la artista con su público puertorriqueño en el escenario que Ednita reconoce como su casa.

“¡La cita más esperada! ¡Amo regresar al encuentro con mi gente en mi lugar favorito, mi casa… el Choli! Emocionada e ilusionada por eso”, expresó la artista.

La presentación de“FuegoAlmaVida” forma parte de la nueva etapa artística de Ednita, que acompaña el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, un proyecto que reúne nuevas canciones y refleja distintas experiencias de transformación y crecimiento.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketera.com.