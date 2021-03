Su intención es presentar un homenaje a destacadas intérpretes de América Latina con éxitos que ya se han transformado en clásicos.

El pianista irlandoestadounidense Arthur Hanlon siente la satisfacción de ver en su álbum Piano y mujer, que lanzará el próximo 9 de abril, una idea que surgió hace años.

“El concepto nació cuando yo tenía 17 años, cuando empecé a tocar profesionalmente en Detroit, en bares, en clubs, en fiestas, cualquier cosa para ganar plata con mi banda, que en ocasiones era solo el piano y una mujer cantando. Me encanta este formato de muchísimos años”, narró el músico que nació en Michigan. “También crecí en una casa con cinco mujeres. Tengo tres hermanas y mi abuela estaba en casa y mi mamá también. Todas las noches tocaba mi piano para ellas y me gustaba esa energía de trabajar con mujeres talentosas y con mucha fuerza, con mucha imaginación”, compartió en español el artista, cuyo amor por la cultura hispana lo llevó a aprender el idioma.

El compromiso por llevar una versión interesante de temas ya reconocidos fue una labor que tuvo presente durante el proceso que se dio en los inicios de la pandemia.

“Yo no dormía en las noches pensando ‘es un reto porque todo el mundo conoce la canción’, y bueno, al mismo tiempo tenemos que inventar algo súperdiferente. Crear ideas para hacerlo diferente y nuevo”, confesó el instrumentista.

El primer corte en promoción que lanzó es Evidencias en la voz de la puertorriqueña Kany García, con su versión del tema que popularizó la mexicana Ana Gabriel en 1992. El siguiente estuvo a cargo de la intérprete española Natalia Jiménez, con Cielo rojo. La colombiana Goyo (del grupo ChocQuibTown) y las venezolanas Evaluna Montaner y Nella también participan del álbum. Cada vocalista tuvo a cargo la interpretación de dos temas.

“Grabamos con mariachi para Natalia, y gospel choir para Evaluna (Hallelujah)”, dijo. “Me encantan, mujeres que son talentosas, que son fuertes, con mucha imaginación. Eso fue lo bueno y lo más emocionante en el estudio”.

Al estreno del álbum producido por el venezolano Motiff le sigue un especial de televisión que se presentará por la cadena televisiva HBO MAX, y que fue grabado en octubre de 2020 en Miami, Florida.

La producción discográfica tendrá tres temas instrumentales, incluyendo uno dedicado a la Isla.

“Lo escribí en Puerto Rico hace varios años. Esta canción es para Puerto Rico, que es un paraíso, su gente. Estaba quedándome en Isla Verde por primera vez y me pareció espectacular”, dijo sonriente. “Las palmeras estaban moviéndose, la brisa, un día perfecto. Era febrero, increíble. Entonces salió Paraíso. Fue una experiencia emocionante”, expuso el músico, quien ha visitado la Isla en numerosas ocasiones. En 2011 realizó el espectáculo Encanto del Caribe, filmado en el fuerte San Cristóbal del Viejo San Juan, con la participación de Marc Anthony, Cheo Feliciano, Natalia Jiménez y Bernie Williams, entre otros.

Un amor inmediato

En 1999 fue el lanzamiento de su primer álbum en español, Encuentros, al que le siguen numerosas producciones latinas. El disco marcó el comienzo de una pasión por los ritmos que ya lo habían conquistado mientras cursaba estudios de música en Nueva York.

“Mis papás son irlandeses y emigraron a Estados Unidos. Los irlandeses son como los boricuas, son supermusicales. Todo el mundo toca instrumentos. Crecí en Detroit, tocando mucho piano, escuchando mucho grupo de motown, mucho blues, jazz. Mis papás me dijeron ‘si estás en serio, nosotros trabajaremos muy duro para que estés en otro nivel’”, compartió sobre la decisión de apoyar sus estudios en la ciudad neoyorquina.

“Estaba viviendo al lado del Spanish Harlem, que es 100 por ciento latino, boricua, dominicano, colombiano. Mis papás no sabían eso, pero como músico fue imposible no escuchar el merengue, la salsa, la bachata que estaba saliendo. Entonces empecé a tocar en las noches con latinos y me pegó duro, y aquí estoy”, dijo complacido el artista, casado con la pianista colombiana Leila Cobo, quien trabaja para Billboard.

“Para mí fue supernatural la música latina. Tiene una historia de piano en todos los ritmos y mucha melodía”, resaltó. “Hay mucha pasión, mucho de amor. Me gusta mezclar ideas y música en los ritmos, más que todo”.