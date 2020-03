Tuvo sus caídas. Pero hoy valora compartir el testimonio de que pudo levantarse.

Desde niño el exponente urbano Gabriel Rodríguez tuvo claro que quería dedicarse a la música. Materializar el anhelo no llegó fácil.

“Desde bebé amé la música y empecé en esto a nivel profesional hace cinco años, pero no cantaba para el Señor”, reveló el artista, nominado en la categoría canción cristiana urbana en los Premios Tu Música Urbano por el tema Intentemos algo, en colaboración con Alex Zurdo.

El intérprete compite con Redimi2 & Almighty (Filipenses 1:6), Manny Montes (Nunca te conocí), Funky & Musiko (Confía) y Joseph Burgos (Todo cambió). “Hace 4 años estuve un encuentro con Jesús y desde ahí mi música cambió”.

El artista atravesó situaciones que lo llevaron contra la pared, según compartió.

“Me quedé sin nada. Caí en las drogas desde los 13, 14 años. Llegó un momento en el que me quedé sin mi vehículo. Me echaron de mi casa. Me quedé sin mi teléfono, sin amistades. Y tuve un encuentro con Jesús. Mientras dejaba ese vicio de las drogas, Él llegó a mi vida como si nada hubiese pasado, como si yo nunca le hubiera fallado, y pude entender que Él me amó antes de que yo lo amará. Y ahí estoy sirviéndole. Espero toda mi vida estar agarrado de Él”.

Para el evento de hoy en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, no deja de llamarle la atención la oportunidad de encontrarse con exponentes a quienes admiró en sus inicios.

“Fui criado en el evangelio, pero a mis 13 años no iba a la Iglesia, no le servía a Dios”, confesó. “Escuchaba la música de todos”, dijo sobre los artistas cuya línea se aparta del corte religioso.

“Estos premios van a ser dedicados a Nicky Jam y desde que tengo uso de razón, yo lo escuché. Van a haber muchos más artistas ahí que los escuché, así que para mí es fuerte porque ya no los escucho. Pero en un momento fueron muy especiales para mí. Los respeto como seres humanos”, añadió el exponente, quien presentará uno de los premios.

El tema nominado está basado en las vivencias de un amigo.

“Esta canción es muy especial para. Está dedicada a un amigo mío y ver que fue nominada para estos premios tan prestigiosos, es un honor”, dijo con ilusión.

“Es de este joven que intentó cambiar su vida con Jesús, y así lo logró. Fue un éxito. Dejó lo que estaba haciendo antes en su vida pasada y Dios restauró su vida por completo, y y está bien. Está estable”, añadió sobre el sencillo, cuenta con la colaboración de Alex Zurdo. “Es uno de mis artistas favoritos. Un honor colaborar con él”.

En la actualidad, promueve el tema Tu amor me encontrará.

“Es la historia de amor de Dios con nosotros. Todos queremos ser amados y qué mejor definición del amor que Jesús, que Dios. Dice la palabra que Dios es amor, así que esta canción habla cómo el amor de Dios nos alcanza dondequiera que estemos, y lo quise expresar de la mejor forma posible junto a (la cantante) Shammai”.

Para quienes critican el género urbano, Gabriel entiende que no hay que condenar la música.

“Dios es quien único tiene el poder creativo y me pone triste el comentario, que digan que la música urbana no es de Dios, que es del enemigo. Pero Dios es quien único crea y el enemigo, simplemente, distorsiona. Estoy 100% seguro de que la música es de Dios y la letra que uno ponga es la que le da el carácter a cada canción. La mía siempre suena para Jesús”.