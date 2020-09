La intérprete urbana Baby Wine ha superado las 300 mil de reproducciones en YouTube con su video debut Otro día más.

El tema fue producido por DJ Nelson y Alejandro Armes y distribuido por GLAD Empire, LLC.

Wineyshka Marie Díaz Rodríguez, conocida artísticamente como Baby Wine, superó la cifra a 10 días de su lanzamiento oficial. La canción está inspirada en el tema Otro día más sin verte, de Jon Secada. DJ Nelson tuvo la idea de colaborar junto a Alejandro Armes, quien también pertenece a Flow Music, en traer tan exitoso tema a estos tiempos dándole un toque moderno.

“Estoy muy contenta con el recibimiento que me ha dado el público, no me lo esperaba”, expresó Baby Wine mediante comunicado de prensa. “Realmente, este suceso me motiva a seguir dando lo mejor de mí musicalmente, así que espero poder brindarles más canciones muy pronto porque Otro día más es solo el comienzo.”