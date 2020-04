Invita a que rompas con una relación de pareja en la que no te tratan como deseas.

El artista urbano Eix revela que la intención detrás de su sencillo De visita es motivar a decir adiós a un romance que en el que no te sientes a gusto.

“Es una canción de una mujer que ya está cansada de todos los malos tratos que tiene con su pareja, entonces en el tema lo que estoy es como que invitándola conmigo como que para despejar la mente, que ella suelte ese núcleo, esos problemas que tiene con él, que yo le voy a dar la felicidad que ella ha anhelado”, compartió sobre la letra

El intérprete dio paso a la reflexión sobre esta problemática en asuntos amorosos. “Pienso que lo mejor es romper el círculo. Esa monotonía no es fácil, y por cosas así, por los pasos que se dan en esas relaciones tóxicas, pasan muchos accidentes. De mi parte les diría que soltaran eso porque no es saludable”, añadió Christian Rohena Rodríguez, quien resaltó que al componer, se inclina por la línea romántica.

El sencillo, cuyo vídeo se grabó en Miami, Florida, resalta ritmos de dancehall y cuenta con la colaboración del veterano reguetonero Valentino y del trapero Eladio Carrión.

“Realmente para mí es un honor colaborar con Valentino, que es de la vieja escuela. Soy tu fanático. Lo escucho desde que estaba de dúo con Magnate”, destacó. “Eladio Carrión es mi amigo hace muchos años, antes de que él fuera el gran artista que es hoy día. Somos de la misma área. Él es de Humacao, yo soy de Yabucoa. El tema fluyó bien orgánico”.

El artista urbano también celebra el lanzamiento hoy de su primer álbum, Yo soy Eix, bajo la disquera Duars Entertainment.

“Todavía no lo creo. No he podido asimilarlo. Me siento muy contento. Son cosas que yo soñaba desde muy niño y al lograrlo, créeme que es una emoción realmente inexplicable”, dijo con gran ilusión sobre la producción discográfica de 12 temas que incluye colaboraciones con Rauw Alejandro, Brytiago, Cauty, D’Andy, Darkiel, Lary Over y Brray.

Recordar cuando, desde su adolescencia, soñó con lograrlo, lo emociona.

“Desde que descubrí que tengo el talento, solté todo, solté hasta mis estudios, solté el deporte. Desde el primer instante en que me metí a un estudio, supe que eso era para mí, que no me iba a cansar hasta lograrlo”, mencionó pensativo. “Obviamente, me falta mucho por lograr, pero no me voy a cansar”, afirmó, y dejó claro el compromiso de sus aspiraciones.

“Quiero viajar el mundo cantando todas mis canciones, llevando mi mensaje a cada rincón. Estoy loco por que pase todo esto que está pasando (la crisis de salud por el coronavirus) para seguir trabajando”, reveló, y reiteró su propósito al componer.

“Siempre intento con cada canción llevar un mensaje, que se identifique todo tipo de persona. Me gusta siempre transmitir esa vibra. Me gusta que mi música la pueda escuchar todo tipo de persona, sea hombre, mujer, niño, mamá, papá, todo el mundo”.