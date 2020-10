El sentimiento que despierta cuando echas de menos a un antiguo amor se refleja en el sencillo “Ía” del exponente urbano Green Cookie.

“Es algo que todo el mundo pasa en esta vida”, expuso el intérprete sobre el tema, que cuenta con la colaboración del colega del género Hozwal.

De paso, deja establecido cuánto prefiere los asuntos del amor para sus creaciones musicales. “Me encantan mucho los temas románticos. Es un tema también un poquito sexy, medio sensual, y traté de fusionar ambas cosas”, afirmó, y explicó la razón para el título.

“Ese no era el nombre original. Lo que pasa es que estábamos buscando algo bien diferente, y como en el coro todas las rimas son con ‘ía’, salió esa idea y me encantó porque suena diferente”, explicó Ángel Samuel Mercado Rivera, quien valoró la experiencia de trabajar con Hozwal.

PUBLICIDAD

“Ya lo conocía porque había colaborado con él, pero fue la primera vez que colaboramos en cuestión de un vídeo y un tema mío nosotros solos”, dijo. “Me encantó. Él es súper a fuego”.

Su nombre artístico, según compartió, lo deriva del apodo “Cookie”, con el que ya algunos lo conocían. “Lo de Green vino porque me identifico mucho con el significado del color verde, que representa dinero, esperanza, la naturaleza”.

El veterano reguetonero Ñengo Flow figura como uno de los colaboradores de su EP Cookies and Cream, que cuenta con seis temas. “Ya se había grabado hace como un año y medio”, dijo haciendo referencia a La calle. “Él fue el primer artista establecido que colaboró conmigo. Súper agradecido”, destacó. Fuera de este tema, el exponente natural de Canóvanas resaltó la línea romántica de sus cinco temas restantes, además de la colaboración de Marconi Impara, Izaak, Amarion.

“Es álbum con una música fresca. No me gusta hablar malo, ni hablo de pistolas, ni nada de eso”, especificó el intérprete, quien en el pasado ha colaborado con artistas como Myke Towers, J Álvarez, Bryant Myers, Rauw Alejandro y Casper Mágico.

La música urbana siempre ha figurado como favorita en sus intereses musicales. “Desde chiquito me ha gustado lo que es el reguetón”, dijo el intérprete de 27 años, quien aprendió a tocar el piano. “Me gustan más tipos de música, pero simplemente el más que me motiva trabajar es la música urbana, pero me gusta la salsa, el merengue, me gusta la música clásica, puedo escuchar de todo”, afirmó Green Cookie, quien se inclina más por los estilos del R&B y trap.